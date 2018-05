Vláda údajně propustila výrazně víc vysokých úředníků,než tvrdila

PRAHA Vláda Andreje Babiše (ANO) propustila podle organizace Transparency International (TI) v rámci systemizace loni v prosinci výrazně víc vysokých úředníků, než tvrdila. Podle vlády bylo zrušeno 23 služebních míst. Podle čtvrteční tiskové zprávy TI se ale systemizace dotkla nejméně 37 pozic představených ve služebním poměru.

Systemizaci provedla vláda koncem loňska krátce po svém jmenování. Ministerstvo vnitra uvedlo, že změny souvisí s reorganizací práce ministerstev. Babiš kritizoval přebujelost státní správy a oznámil, že systemizace ušetří 18 milionů korun. Na ministerstvech a úřadu vlády ubylo 14 sekcí, zrušeno bylo podle tehdejšího vyjádření vlády 23 služebních a 50 pracovních míst. Změny platné od ledna 2018 se dotkly i náměstků. Podle TI, která začátkem roku dopad systemizace ověřovala na ministerstvech i úřadu vlády, skončilo ale zhruba o polovinu vysokých úředníků více.



„Ukázalo se, že jen na těchto oslovených úřadech přestalo z důvodů systemizace zastávat svou pozici 37 představených od úrovně ředitelů odborů výše,“ uvedla TI v tiskové zprávě. Ministerstva financí a životního prostředí navíc podle organizace na dotaz neodpověděla, nebo z odpovědí nebyly změny patrné.

Vláda se podle TI snaží obcházet zákon

V březnu rozhodla Babišova vláda o další systemizaci, která bude znamenat další rušení míst ve státní správě. Kabinet také předložil novelu služebního zákona, která podle některých opozičních stran či odborů umožní vládě, zbavit se dalších nepohodlných úředníků a obsadit jejich místa jinými osobami. „Funkčnost služebního zákona se pozná až s výměnou vládních garnitur a současné kroky vlády považujeme za nebezpečné,“ uvedl k novele ředitel české pobočky TI David Ondráčka.

Podle TI se vláda snaží obcházet zákon a privatizovat veřejný zájem. „Spekulacím o dosazování loajálních osob to pak samozřejmě nahrává. Vláda by se měla snažit o stabilizaci státní správy, nikoliv o její demontáž,“ sdělil právník TI Petr Leyer. „Jsou zde překotně rozebírány strategické instituce a organizace přímo za denního světla, a navíc je to doprovázeno populistickou rétorikou odpovědného vládnutí,“ doplnil analytik TI Milan Eibl.