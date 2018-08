Vládní kandidát Manangwa volby v Zimbabwe vyhrál, potvrdil ústavní soud

Harare Zimbabwský ústavní soud v pátek potvrdil výsledek prezidentských voleb, v nichž 30. července vyhrál kandidát vládní strany Emmerson Mnangagwa. Nejvyšší justiční instance tak zamítla stížnost opozice na možné volební podvody, kvůli níž musela být inaugurace nové hlavy státu odložena a uskuteční se až tuto neděli.

Představitelé opozice ve stížnosti podané 10. srpna tvrdili, že hlasování bylo zmanipulované. Z tohoto důvodu také požadovali, aby ústavní soud buď uznal vítězem opozičního kandidáta Nelsona Chamisu, nebo aby volby zrušil a nařídil vypsání nových.

Rozhodnutí o platnosti voleb i jejich výsledku podpořilo jednomyslně devět členů ústavního soudu. Jeho předseda Luke Malaba uvedené usnesení podle agentury Reuters zdůvodnil tím, že Nelsonu Chamisovi se nepodařilo dokázat tvrzení o podvodech během prezidentských voleb.

Ústřední volební komise oznámila, že v prezidentských volbách zvítězil 75letý Mnangagwa a parlamentní volby, které se konaly ve stejný den, vyhrála Mnangagwova strana Africký národní svaz Zimbabwe - Vlastenecká fronta (ZANU-PF). Mnangagwa získal od voličů 2,46 milionu hlasů (50,8 procenta), zatímco pro Chamisu podle komise hlasovalo 2,15 milionu voličů (44,3 procenta).

Šlo o první volby v Zimbabwe po loňském sesazení Mugabeho, který zemi vládl od konce roku 1987. Mugabe odstoupil na nátlak armády a znovu už nekandidoval. Ve vedení země ho přechodně do prezidentských voleb nahradil Mnangagwa, který zemi slíbil demokracii. I ze zahraničí ale zaznívají obavy, zda tento slib dodrží.

Mnangagwa byl za Mugabeho vlády od prosince 2014 do loňského listopadu prvním viceprezidentem. Už od 90. let zastával různé ministerské funkce, nejdéle byl ministrem spravedlnosti a několik let ministrem obrany.