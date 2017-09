Vlak na Plzeňsku usmrtil muže, doprava na trati mezi Plzní a Chebem stojí

BDĚNĚVES Na Plzeňsku u Kozolup usmrtil vlak muže, byla to zřejmě sebevražda. Doprava na hlavní trati Plzeň - Cheb je přerušena nejméně do 10:15. Vyplývá to z informací policejní mluvčí Dagmar Brožové a webu Českých drah.

„K usmrcení došlo v 08:20 u obce Bděněves (mezi Kozolupy a Pňovany). Totožnost muže není dosud známá. Provoz na trati je zastaven. Na místě jsou kriminalisté,“ řekla Brožová.



Náhradní autobusová doprava pro osobní vlaky vede mezi stanicemi Pňovany - Kozolupy, pro spěšné mezi Stříbrem a Kozolupy.

Podle informací vyskočil muž pod vlak z křoví deset metrů před lokomotivou.