Vlak projel v pražské Chuchli zákazem bez zastavení, událost se vyšetřuje

Osobní vlak dnes ráno v pražské Velké Chuchli nezastavil u návěstidla, které zakazovalo jízdu. Nikomu se nic nestalo. Událost se vyšetřuje. Doprava je omezena na jednu ze dvou traťových kolejí, vlaky se mohou zpožďovat. Řekla to mluvčí Českých drah Monika Bezuchová.

„Osobní vlak projel oddílové návěstidlo, je to bez následků. Vyšetřuje se to jako mimořádná událost,“ uvedla Bezuchová. Doprava je omezena od 08:30, některé regionální vlaky podle mluvčí jedou odklonem přes pražskou Krč. Provoz by měl být obnoven kolem 10:30.