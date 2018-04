Vliv na šetření Čapího hnízda? Naivní představa, říká nový šéf komise pro GIBS

PRAHA Žádná volba předsedy sněmovního orgánu v posledních týdnech nevyvolala tolik vášně jako hlasování o šéfovi komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů. Tu nakonec povede Jiří Mašek (ANO), což opozice kritizuje, je přesvědčena, že je tím ohrožena nezávislost šetření kauzy Čapí hnízdo, v níž figuruje i premiér v demisi a lídr hnutí ANO Andrej Babiš. Mašek v rozhovoru pro Lidovky.cz takové spekulace odmítá.

Lidovky.cz: Vaše zvolení do čela komise pro kontrolu GIBS vyvolalo kritiku mezi představiteli opozičních stran. Nelíbí se jim, že zatímco v minulosti připadl tento post zejména opozici, nyní jej získala vládní strana, což by prý mohlo bránit řádné kontrola ze strany komise.

Nebývalo tomu tak vždy. V minulém období, kdy vnitro bylo v rukou ČSSD a premiérem byl pan (Bohuslav) Sobotka (ČSSD), tak šéfem komise byl také člověk za ČSSD, pan (Václav) Klučka. Takže nemusíme chodit hluboko, abychom mohli zpochybnit toto pravidlo.

Lidovky.cz: Jenže tohle je poněkud odlišná situace. Z postu ředitele GIBS počátkem týdne rezignoval Michal Murín, jehož konec požadoval mimo jiné i šéf vašeho hnutí ANO Andrej Babiš trestně stíhaný kvůli kauze Čapí hnízdo.

Rozumím. Je tam určitá souslednost. Volba předsedy pro kontrolu GIBS byly dlouhodobě naplánované. Co do toho nově vstoupilo, je - pro mě nemilá událost - onemocnění pana Murína a jeho odstoupení ze zdravotních důvodů. To není souslednost, kterou bychom byli schopni ovlivnit.

Lidovky.cz: Prostor pro spekulace o nezávislosti vyšetřování kauzy Čapí hnízdo se ovšem vaším zvolením vytváří.

Znám různé spekulace. Vím, co bylo řečeno ve sněmovně. Ale zároveň vím, co může dělat komise GIBS. Rozhodnutí, která bude dělat ve vztahu k podáním, budou kolektivní rozhodnutí a budou průhledná. Máme tam zástupce Pirátů, kteří jsou známí maximální otevřeností. Na schůzi budu navrhovat, že budeme podávat zprávy sněmovně. Budeme se snažit být maximálně otevření v mezích toho, co bude možné. Nadstranickost dokážu garantovat. Čapí hnízdo je otevřená záležitost, která se řeší, a komise GIBS nemá právo vstupovat do žádných otevřených případů. To je naprostý nesmysl, naivní představa. Opozice to ví, ale je to součást stranického boje.



Lidovky.cz: Usiloval jste o post šéfa komise sám, nebo jste byl nominován poslaneckým klubem?

Neusiloval, byl jsem osloven svými kolegy. Za poslanecký klub ANO jsem „odborníkem pro práci GIBS“. Jednak jsem místopředsedou bezpečnostního výboru a jsem zpravodajem bezpečnostního výboru pro rozpočet GIBS na rok 2018. Problematice ekonomiky GIBS jsem se věnoval již na konci roku 2017 před nešťastnou medializací kauzy ředitele GIBS.

Jiří Mašek (59) Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, odkud pochází. Působí jako záchranář, lékař urgentní medicíny a internista, pracoval i u letecké záchranné služby v Hradci Králové. Od května 2011 do konce roku 2017 byl ředitelem záchranné služby Královéhradeckého kraje. Členem hnutí ANO je od roku 2016. V říjnu 2017 byl zvolen za stejné hnutí poslancem.

Lidovky.cz: Jste spokojený s tím, jak inspekce v současné době pracuje?

Na činnost GIBS jsou různé názory. Samozřejmě jsem obeznámen se situací výtek vůči vedení, konkrétně vůči panu Murínovi ze strany státních zástupců. Byl jsem přítomen výpovědi státních zástupců o nesouladu mezi státním zastupitelstvím a GIBS na bezpečnostních výborech a čerpal jsem též informace z otevřených zdrojů. V současné době ale nemohu jít do detailů, protože bych nerad říkal informace, které jsou v režimu tajné a ještě nebyly ve veřejném prostoru. Čili názor nějaký mám a ne všechno je v pořádku.

Lidovky.cz: Co by se mělo změnit?

Netroufnu si nyní říct. Budu k tomu přistupovat jako k práci kolektivního orgánu zastoupeného většinou poslaneckých klubů ve sněmovně.

Lidovky.cz: A s čím do funkce vstupujte?

Důsledkem mého zvolení by mělo být dobré klima pro pracovníky GIBS a jejich práci, aby ji odváděli co nejlépe. A o tom bych je chtěl ujistit, s tím do této funkce vstupuji. Není to o tom, že bychom chtěli do jejich práce zásadním způsobem zasahovat. Budeme řešit podání, která tam jsou, budeme se vyjadřovat k ekonomice, tedy dělat pouze to, co nám náleží podle zákonu o GIBS.