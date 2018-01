Vlněný kabát? Snila jsem o něm dlouho a podařilo se, říká designérka

Daniela Ettlerová tvoří pod svou značkou DAYA již osm let a ve své práci využívá pouze české materiály. Její tvorba se nese v duchu slow fashion, která je specifická etickým přístupem v rámci celého výrobního řetězce a ohleduplností k životnímu prostředí. „Poctivý český kabát je vlastně má vyslyšená modlitba. Toužila jsem dlouho po něčem tak úžasném, jako je kabát z vlny ovcí, které se pasou na českých loukách, zpracované lokálně, poctivým způsobem až na materiál, ze kterého navrhnu kabát,” říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Vyrábíte vlněné kabáty z české vlny. Jak nákladné je ušít jeden takový čistě přírodní kabát?

Předpokládám, že se ptáte na čísla. Materiál, čítající vrchní vlněný materiál, podšívku ze směsi viskózy a acetátu, lepení, nitě a knoflíky, moje práce a práce švadleny zahrují více než polovinu ceny kabátu. Položka, která zatím nejde vyčíslit do nákladů na jednotlivý kabát, protože ještě nejsme na konci celého projektu, je focení, PR, účast na prodejních akcích, nájem a vybavení ateliéru, elektřina..

Lidovky.cz: Kolik pak takový kabát stojí?

Kabát nyní stojí 10 990 korun. Což je cena, která dává jen málo prostoru k tomu, abychom mohli kabát nabídnout i jinde, než „u nás”, tedy na vlastním e-shopu, prodejních akcích nebo v ateliéru. Celý projekt je na začátku a my už dnes víme, že příští sezónu bude kabát mít cenu minimálně o polovinu vyšší.

Lidovky.cz: O vlně se ví, že poměrně kouše. Jsou kabáty příjemné na nošení, nebo je lidé s citlivou kůží nosit nemohou?

Asi bych nedoporučila kabát lidem s přecitlivělou kůží, ale přiznám se, že jsem sama byla překvapená, jak je materiál jemný. Pamatuji si z dětství svetry, které kousaly i přes tři trička, ale to se vám s tímto kabátem rozhodně nestane. Jen je potřeba o něj řádně pečovat. Nedoporučuji čistírnu, protože ta vlákna vysuší a ona potom ztratí svou přirozenou mastnotu a pružnost.

Lidovky.cz: Jak jste se k šití kabátu dostala? Co jste vystudovala za školu?

Život mě vedl zvláštní cestou, kterou jsem pochopila až později.. Samozřejmě. Učení mě nikdy moc nebavilo, raději bych plácala hlínu, šila, vyšívala, malovala. A tak jsem po základní škole nastoupila na učební obor Dámská krejčová. Milovala jsem to a také jsem se naučila všechno od začátku. Na nástavbě v oboru Oděvnictví jsem potom „nahlédla” do průmyslové výroby. Na UMPRUM jsem podala přihlášku a s myšlenkou, že pokud mám být návrhářkou, budu jí i bez odpovídající školy, jsem na přijímací zkoušky ani nejela. A kabáty? Několik let jsem toužila po českém výrobci vlněných materiálů, až si mě “sami našli”. Domluvili jsme výrobu a já spustila předprodej. Upřímně jsem vůbec netušila, jak to dopadne a co z toho vyroste.

Lidovky.cz: Máte jen jeden střih, nebo už jich máte v záloze více?

Zatím máme jeden střih, který upravujeme budoucím majitelkám kabátu na míru. Kabát může být kratší, s páskem nebo i bez kapuce. Na základě podzimní návštěvy veletrhu Premiére Vision v Paříži už mám ale celkem jasnou představu, jak bude vypadat kolekce na příští rok a s ní i další Poctivé české kabáty.

Lidovky.cz: Šijete doma, nebo jste si musela zařídit dílnu?

Zatím mám ateliér doma, abych mohla pracovat s dětmi. Moje tři švadleny šijí také ve svých domovech, ale už řešíme nový prostor na ateliér s dílnou a showroomem.

Lidovky.cz: Jak velký zájem o kabáty je? A které barevné kombinace letí nejvíce?

Zájem o kabáty je úžasný. Nejvíce se líbí kostkovaný kabát, ale jeho celkové vyrobené množství nepřekročí 12 ks. Volné jsou už pouze dva.