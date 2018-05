Vnitro čeká s vydáním zprávy o extremismu. SPD je občas radikálnější než extremisté, píše se v ní

PRAHA Zpravidla vychází ve druhé polovině května, v letošním roce se však zveřejnění výroční zprávy ministerstva vnitra o extremismu značně opozdí. Podle serveru Aktuálně.cz, jenž má dokument k dispozici, čeká na schválení ministra Lubomíra Metnara (ANO). Důvodem by mohla být i skutečnost, že se zpráva kriticky vyjadřuje k SPD. Hnutí Tomia Okamury je považováno za jednu z možných vládních variant, kdyby nevyšla koalice ANO s ČSSD.

V dosud nezveřejněné zprávě, která mapuje aktivity extremistů v předchozím roce, je podle Aktuálně.cz věnována SPD strana a půl.



„Hnutí SPD není z pohledu definice ministerstva vnitra extremistickým subjektem. Vybírá si ale podobná témata jako pravicoví extremisté a nezřídka k nim zaujímá i podobné názory,“ píše se ve zprávě o čtvrté nejsilnější partaji v Poslanecké sněmovně, kterou v podzimních volbách volilo přes půl milionu občanů.

„V některých případech jsou vyjádření představitelů SPD i radikálnější než vyjádření představitelů tradičních pravicově extremistických stran,“ stojí dokumentu dále.

Pro připomenutí: například bývalý tajemník hnutí Jaroslav Staník v listopadu v Poslanecké sněmovně údajně posílal menšiny do plynu, za což jej policie stíhá, lídr SPD Tomio Okamura či poslanec Miroslav Rozner zase zpochybňovali existenci koncentračního tábora pro Romy v Letech.

Za zpožděné vydání zprávy údajně může skutečnost, že ji stále nepodepsal ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Podle jeho slov musí být „vyprecizovaná“, k čemu prý na příštích dvou vládách s velkou pravděpodobností nedojde.

Teprve až poté, co ministr zprávu odsouhlasí, postoupí do připomínkového řízení (obvykle trvá 15 až 20 pracovních dní) a následně ke schválení vládě. Nejspíš tak nebude zveřejněna dříve jak ve druhé polovině června.

Příznivec „terorista“

Tou dobou už bude známo, zdali si sociální demokracie v celostátním referendu odhlasuje, jestli půjde do vlády s hnutím ANO, jak upozorňuje Aktuálně.cz. Pokud by se tak nestalo, ANO by muselo zvážit jiné možnosti, mimo jiné třeba i spolupráci s SPD, s nímž už mnohokrát ve sněmovně společně hlasovalo. I proto by nebylo dobré si SPD znesvářit.



Ministr Metnar připouští, že se zpráva o Okamurově hnutí zmiňuje. Odmítá ovšem, že by zpráva z tohoto důvodu nebyla dosud zveřejněna. „Ne. To je spekulace. Nemůže to být problém, neboť jsou na hodnocení kritéria a pravidla. Chceme mít zprávu vyprecizovanou. Jestli bude o týden dříve, nebo později, nehraje roli,“ řekl šéf resortu vnitra Aktuálně.cz. Zmiňovaný server tuto argumentaci ovšem opírá o výpovědi „čtyř vysoce důvěryhodných zdrojů z vnitra“.



Sympatizantem SPD je mimo jiné i důchodce, který loni způsobil srážky dvou vlaků se stromy. Sedmdesátiletý J.B. z Bakova nad Jizerou, který hnutí Tomia Okamury veřejně propagoval a od loňského června do podzimních sněmovních voleb ho dokonce podpořil zhruba 12 tisíci korunami, chtěl údajně podnítit nenávist společnosti vůči muslimům. V případě uznání viny mu hrozí doživotní trest.