Voda dochází na mnoha místech planety. A nejspíš bude hůř

NEW YORK/PRAHA Až 700 milionů lidí se může dát v nadcházejícím desetiletí do pohybu, pokud nezačne lidstvo řešit nedostatek vody a hospodárněji nakládat s jejími cennými zdroji. Šéfa OSN kvůli tomu světoví lídři vyzývají k neprodlené akci.

Je to jen pár týdnů, co se čtyřmilionové Kapské Město, druhé největší město Jihoafrické republiky a desáté největší město na africkém kontinentě, ocitlo téměř na suchu. Jeho obyvatelé zůstali odkázáni na strohý denní limit 50 litrů vody na hlavu. Pro představu, tolik vody padne zhruba na pět spláchnutí toalety. A hrozilo, že bude hůř. I když krizi úřady prohlásily za dočasně zažehnanou, podle odborníků se bude muset Kapské Město – a nejen ono – připravit do budoucna na nejhorší.

Voda totiž na mnoha místech planety dochází. Už dnes se 40 procent světové populace potýká se závažným nedostatkem vody. Dvě miliardy lidí k té zdravotně nezávadné vůbec nemají přístup. Statisíce z nich kvůli tomu každoročně podlehnou nemocem. Očekává se, že v příštím desetiletí může nedostatek vody způsobit migraci až 700 milionů lidí po celém světě.

Vyplývá to z výzvy, kterou při příležitosti Světového dne vody adresovali generálnímu tajemníkovi OSN lídři napříč kontinenty. Dvanáctka politiků z celého světa – od Mexika přes Nizozemsko či Maďarsko až po Bangladéš nebo zmiňovanou Jihoafrickou republiku – v ní vyzývá šéfa OSN Antonia Guterrese k neprodlené akci. Opírají se přitom o závěry mezinárodního expertního panelu věnující se problematice nedostatku vody.

Dvouletý výzkum odborníků kromě jiného naznačil i možnou spojitost mezi klimatickými změnami a koloběhem vody. Z tisícovky přírodních katastrof, které postihly Zemi od roku 1990, jich 90 procent bylo spojeno s vodou.

Experti apelují na vysazování nových porostů, obnovení mokřadů a záplavových oblastí všude tam, kde vlivem lidské činnosti zmizely. Jejich zpráva si také všímá, že globálně se téměř 80 procent vody vrací zpět do koloběhu, aniž by byla řádně ošetřena. Odborníci poukazují zejména na znečištění vodních zdrojů průmyslovou výrobou – po ropném průmyslu figuruje mezi největšími znečišťovateli textilní výroba.

„Všichni myslí jen na skleníkové plyny, ale pokud chceme vědět, co se to děje se změnami klimatu, musíme se podívat na vodu,“ namítá šéf mexického úřadu pro vodní zdroje Roberto Ramírez de la Parra.

Nedostatek vody je překážkou míru a bezpečnosti

Právě on byl spolu s mexickým ministrem životního prostředí Rafaelem Pacchianem Alamánem tím, kdo zprávu světových politiků generálnímu tajemníkovi OSN osobně doručil. Volají v ní mimo jiné po koordinaci politik dotýkajících se vodních zdrojů napříč hranicemi. Zvlášť v regionech, které jsou ohrožené dopady změn klimatu. „Mexiko je názorným příkladem. Sdílíme hranice a povodí se Spojenými státy jak v případě Río Bravo, tak řeky Colorado,“ argumentuje Ramírez.

Nedostatek vody ve zprávě generálnímu tajemníkovi OSN označují politici za jednu z největších hrozeb ekonomického rozvoje a překážku míru, bezpečnosti i vymýcení chudoby. Kombinace globálních změn, lidské činnosti a populačního růstu podle prognóz expertů může vést k tomu, že už v roce 2030 poptávka po vodě předběhne možnosti o 40 procent. Pokud lidstvo nezačne problém co nejdříve řešit a nakládat s cennými zdroji hospodárněji, mezi prvními, kdo pocítí dopady, budou právě megalopole jako Kapské Město, Sao Paulo, Káhira, Peking, Moskva či Londýn.