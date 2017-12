Voják USA, který zběhl do Severní Koreje, zemřel v Japonsku ve věku 77 let

TOKIO Ve věku 77 let zemřel bývalý seržant americké armády Charles Jenkins, který zběhl v roce 1965 od své jednotky do Severní Koreje. V úterý o tom informovala agentura AP. Severokorejský režim umožnil Jenkinsovi zemi opustit v roce 2004, od té doby žil v Japonsku.

Jenkins zemřel v pondělí na selhání srdce, uvedla japonská televize NHK. Jeho manželka Hitomi Sogaová, která byla rovněž v KLDR zadržována, v prohlášení uvedla, že je manželovou smrtí zcela zaskočená.



Američan v roce 1965 přešel do KLDR přes demilitarizovanou zónu, která odděluje Severní Koreu od Jižní Koreje. Své zběhnutí zdůvodnil tím, že se bál přeložení do Vietnamu, kde v té době do války vstoupily Spojené státy. Také tvrdil, že předpokládal, že v KLDR bude moci jednou požádat o azyl v Sovětském svazu, přes který by se nakonec vrátil do USA.

Jenkins ale azyl od Moskvy nikdy nezískal a v totalitní zemi vyučoval angličtinu. Účinkoval také v několika severokorejských propagandistických filmech, kde zastával role západních padouchů. O životě v KLDR vypověděl, že ho věznitelé často bili a prováděli na něm brutální lékařské zákroky, kdy mu například bez umrtvení vyřízli vojenské tetování.

V roce 1980 ho Severokorejci přinutili oženit se s unesenou Japonkou Sogaovou, která byla do KLDR zavlečena k výcviku špionů. V roce 2002 umožnil Pchjongjang Sogaové odejít do Japonska, kam o dva roky později mohl odcestovat i Jenkins.

Po příchodu do Japonska se Jenkins vydal americké justici. Americký vojenský soud ho poslal na dezerci na 30 dní do vězení, byl rovněž degradován. Trest, který si odpykal na americké námořní základně v japonské Jokosuce, mu byl nakonec za vzorné chování zkrácen na 25 dní.

Jenkins byl jedním ze čtyř amerických vojáků, kteří v 60. letech utekli do KLDR, jako jediný ale mohl zemi nakonec opustit.