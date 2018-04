VOKÁČ: Eko-auto-dilema. Vyhoďte diesely dveřmi a jiný škůdce přijde oknem

Diesely zakázat! Tak zní aktuální hlasy, které v rámci snahy o ochranu životního prostředí chtějí především z měst dostat dieselová auta. Jsou skutečně zátěží pro životní prostředí a otázka, jak jejich situaci řešit, je namístě.

Upřímně, nafta nikdy nebyla pro auta primárně určená do města ideálním palivem a nebude jím ani u nejnovějších vznětových modelů, které naopak mají být v ekologii provozu hvězdami. Jenže šmahem diesely odsoudit je trochu krátkozraké. Moderní diesely, které plní nejnovější emisní normy, skutečně dovedou být „čisté“, a tak zakazovat jejich vjezd do měst nedává smysl. To, že ekonomicky nedává smysl takové auto „huntovat“ v městském provozu, je věc druhá. Věc majitele.



Potíž je v tom, že když „šmahem“ vyženeme z měst diesely, přijde řada na auta s benzinovým motorem. V aktuální hysterii ohledně dieselů se na ně trochu zapomíná, ale i ona představují problém. A jde především o moderní auta s přeplňovanými „downsizovanými“ motory s přímým vstřikováním paliva. Technologie, která měla za úkol snížit spotřebu (a která ji často snížila jen na papíře), totiž přinesla i u benzinových aut nečekaný jev: motory produkují saze, stejně jako diesely. Proto teď s nástupem normy Euro 6c i tyto vozy povinně dostanou filtry pevných částic, stejně jako diesely. Jejich neudržování pak bude stejný problém jako u dosavadních vznětových modelů. A ta benzinová auta bez filtru budou po vyhnání nechtěných dieselů tím největším „škůdcem“ v městském provozu.

Takže vše nahradíme elektromobily? Lokálně to zní skvěle, ale výroba baterií aktuálně představuje obrovskou ekologickou zátěž a mnohé studie ukazují, že celková ekologická stopa některých elektromobilů je doslova katastrofická. To se může s vývojem baterií změnit, ale podobně se vyvíjí k lepšímu i ony „nenáviděné“ spalovací motory. Chce to především klid a chladnou hlavu. Podporovat technologie, které mají aktuálně ten nejlepší možný přínos, a vyvinout snahu ty starší co nejdříve vymýtit. Řešit to ale hysterickými zákazy jako v Německu není ideální. Stejně jako není ideální typické české vyčkávání.