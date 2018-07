Vondráček ustavil prvním místopředsedou sněmovny Filipa. Není to obchod, tvrdí

Praha Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) ustavil před prázdninami, kdy ve vedení dolní komory skončil nový ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), prvním místopředsedou Sněmovny šéfa komunistů Vojtěcha Filipa kvůli jeho dlouholetým zkušenostem s vedením parlamentní komory.

Vondráček ve středu ČTK řekl, že se tak rozhodl spontánně mimo jiné proto, aby ho měl kdo zastupovat v době, kdy po vysvědčení odjížděl na dovolenou za dětmi. „Žádný obchod v tom nebyl,“ uvedl ke spekulacím kolem možným ústupkům ANO směrem ke KSČM, která ve středu ve sněmovně podpoří vznik menšinové vlády ANO a ČSSD.



Vondráček zdůraznil, že výběr prvního místopředsedy Sněmovny je výlučně v jeho kompetenci a s nikým věc nekonzultoval, ani když svým prvním zástupcem vybral Hamáčka. „Měnit to můžu každý týden teoreticky,“ uvedl.

„Je to zkušenost, znalost věci. Je z Jižních Čech, odkud to není daleko do Prahy. Potřeboval jsem někoho, když já odejdu z baráku, abych tu měl někoho, na kterého se mohu spolehnout,“ popsal Vondráček důvody výběru Filipa. Jako druhého možného kandidáta uvedl předsedu ODS Petra Fialu, který podle něj nabývá zkušeností, ale v dolní komoře zatím působí pouze v druhém volebním období. Fiala se ve středu před novináři podivil, že o Filipově nové funkci se dozvěděl až od nich. Podle Vondráčka už si výtku s Fialou vyříkali. Důvodem, který ho vedl k rychlému rozhodnutí, byl začátek prázdnin, zopakoval.

Jmenování Filipa bylo překvapením i pro poslankyni ČSSD Kateřinu Valachovou. V úterním pořadu České televize Události, komentáře řekla, že podle jejích informací by měl být prvním místopředsedou sněmovny sociální demokrat Tomáš Hanzel. Filip ČTK řekl, že podle jeho názoru si ho Vondráček vybral jako zkušeného sněmovního politika. Jako první místopředseda platově polepší, a to o 7700 korun měsíčně. Měsíční plat řadového místopředsedy činí letos bez náhrad 144.700 korun hrubého, prvního místopředsedy 152.400 korun hrubého.