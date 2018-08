Vpád sovětských vojsk minutu po minutě. Sledujte online, co se dělo přesně před 50 lety

PRAHA O invazi už bylo dávno rozhodnuto, 20. srpna to ale všechno vypuklo. Vojska Varšavské smlouvy rozlomila závory hraničních přechodů na den přesně před padesáti lety. Server Lidovky.cz připravil živý přenos z prvních dvou dnů invaze.

18. srpna už bylo rozhodnuto o tom, jak bude vojenské obsazení Československa vypadat. Někteří českoslovenští komunističtí funkcionáři ale o plánované „záchraně před imperialismem“ nevěděli do posledních minut, kdy byla invaze zahájena. To bylo přesně před padesáti lety.

Co v momentech, kdy už bylo jasné, že začíná okupace Československa, dělali autoři slavného „zvacího dopisu“? Jak na prvotní zprávy reagoval první tajemník ÚV KSČ Alexander Dubček a co se v těch chvílích dělo v Moskvě? A kdy dorazily tanky do oblasti vašeho bydliště?

Sledujte retro on-line přenos serveru Lidovky.cz (startuje v pondělí ve 20.00), který v reálném čase dokumentuje, co by se dělo právě teď, kdybychom se vrátili v čase přesně o padesát let: do srpna roku 1968.