‚Vrať se do Afriky.‘ Chuligán, co měl zbít cizince v tramvaji, nesmí na zápasy Sigmy

OLOMOUC/PRAHA Jeden ze tří aktérů rasistického útoku na cizince tmavé pleti v pražské MHD už má více než rok zakázaný vstup na domácí utkání klubu Sigma Olomouc, na dalších stadionech před ním obdrželi varování. Vyplývá to ze zjištění serveru Lidovky.cz. Tři fotbaloví chuligáni zbili muže původem z Afriky v tramvaji cestou na zápas. Státní zástupkyně je obžalovala ze tří trestných činů, soud startuje první týden v září.

Tomáš Satora, Štěpán Černín a Josef Richard Uhlík. Tito muži podle zjištění serveru Lidovky.cz předstoupí před trestního soudce za to, že loni v listopadu v tramvaji cestou na fotbalové utkání domácích Bohemians a Sigmy Olomouc podle obžaloby rasisticky uráželi a posléze fyzicky napadli cestujícího původem z Afriky. Všichni vyrazili do hlavního města podpořit olomoucký tým, u vedení klubu jsou přitom dva z nich zapsaní svým problematickým chováním.

„Jména minimálně prvních dvou z těchto osob známe. Musím podotknout, že vzhledem k jejich chování je za naše fanoušky nepovažujeme,“ sdělil serveru Lidovky.cz technický a bezpečnostní manažer fotbalového klubu SK Sigma Olomouc Milan Zapletal. Zmínění chuligáni jsou mladého věku, je jim od 18 do 21 let. Uhlík se živí jako dělník, zbývající dva fanoušci jsou studenti.

Nejvíce spadeno má olomoucký klub na Tomáše Satoru, který se mačů olomoucké Sigmy může osobně účastnit pouze při výjezdech. „Na domácí zápasy ho nepouštíme. Dlouhodobě víme, že nekoná dobře. Nechová se v rámci návštěvního řádu,“ poznamenal bezpečnostní manažer Zapletal. Satora nesmí usednout na tribunu při domácích utkáních Olomouce už téměř rok a půl.

‚Policie nám nesdělila jejich totožnost‘

Důvodem je incident, při němž loni v březnu, kdy se Sigma nacházela v druhé nejvyšší soutěži, Satora spolu s dalšími chuligány hučel při utkání v Pardubicích na hráče vlastního týmu Budgeho Manziu pocházejícího z Konga. Vedení soutěže kvůli tomu s Olomoucí vedlo disciplinární řízení. Mezi vzorné fanoušky se neřadí ani Štěpán Černín. „Jednou jsme ho tu ztotožňovali, při některém utkání ze Slavií tu něco zapaloval,“ podotkl Zapletal.

Současně upozorňuje, že minimálně Satora s Černínem se soustředí hlavně na venkovní utkání Olomouce. Vzhledem k jejich nevybíravým způsobům vedení Sigmy před výjezdem svých fanoušků na venkovní zápas upozorňuje domácí kluby, aby jim věnovaly zvýšenou pozornost. „Vždy píšeme informační emaily s fotkami osob a s výzvou, že pokud k tomu budou mít pořadatelé sebemenší zákonný důvod, aby je na zápas nepouštěli,“ zmínil.

Fanoušci Sigmy nastoupili na zastávce I.P. Pavlova.

Inzultace černošského cestujícího z loňského listopadu je podle dostupných informací zatím nejvážnější incident, jejž má trojice na svědomí. Nicméně pro vedení klubu to zatím není důvod k tomu, aby zavřela brány svého stadionu i pro Černína s Uhlíkem. Oficiálně totiž nemá informace, že pachateli útoku jsou právě oni. „Policie nám nesdělila jejich totožnost. Ale doufám, že od soudu dostanou zákaz vstupu na sportovní akce,“ řekl Zapletal.

Trojice podle obžaloby ublížila cizinci 4. listopadu na tramvajové lince číslo 6. Skupina příznivců olomoucké Sigmy nastoupila na zastávce I.P. Pavlova, mířili na zápas svého klubu s vršovickými Bohemians. Cestou si vyhlédli zmíněného cizince. Nejprve mu začali rasisticky připomínat jeho původ. Poté na něj vymačkali citron. Když cestující popadl jednoho z chuligánů, aby se za něj schoval, přivolal na sebe smršť násilí.

Pěsti do hlavy a hrudníku, kopy do těla

„Napadli ho údery pěstí do hlavy a hrudníku a kopy do různých částí těla, čímž mu způsobili zhmoždění měkkých tkání hlavy a nosu,“ uvedla státní zástupkyně Božena Nohová v obžalobě, na jejíž znění upozornily Lidovky.cz v červenci. Cestující se musel nechat ošetřit na oddělení chirurgie vinohradské nemocnice. Satora, Černín a Uhlík se budou před soudem zodpovídat z ublížení na zdraví, výtržnictví a hanobení národa, rasy a etnické skupiny.

Napadený muž je posledních deset let doma právě v Česku, kde pracuje jako programátor pro nadnárodní firmu. Útok se na něm výrazně podepsal, podle zjištění serveru Lidovky.cz trpí posttraumatickým stresem, odmítá jezdit MHD a pracuje z domova. „Celou tu dobu jsem se snažil začlenit se do společnosti, dva roky jsem třeba jako dobrovolník učil děti ve školce francouzsky. Mám pocit, jako by na tom vůbec nezáleželo,“ řekl serveru aktualne.cz.

Hlavní líčení s trojicí fotbalových chuligánů začíná 6. září. Inzultovaný cizinec se s nimi však v soudní síni nesetká, vzhledem k jeho psychickému stavu ho soud vyslechne prostřednictvím videokonference. Satora, Černín a Uhlík před vyšetřovateli uvedli, že na muže původem ze západní Afriky ruku nevztáhli. Černín dokonce kriminalistům sdělil, že si žádného cestujícího tmavé pleti v tramvaji nevšiml. Satora se v minulosti dopustil dvou přestupků.