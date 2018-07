‚Vrať se do Afriky, negře!‘ Cizinec zbitý v tramvaji k soudu s chuligány nepřijde, utrpěl trauma

PRAHA Posttraumatickou stresovou poruchou, depresemi a komplikacemi v práci zaplatil sedmatřicetiletý muž původem z Afriky za incident, při němž ho napadli fotbaloví chuligáni v pražské MHD. Vyplývá to z obžaloby, kterou mají Lidovky.cz k dispozici. Státní zástupkyně kvůli útoku obžalovala trojici agresorů, kteří před soud předstoupí už počátkem září.

Bylo 4. listopadu loňského roku krátce po 17. hodině, když do tramvajové linky 6 nastoupila na zastávce I.P. Pavlova skupina zhruba dvou desítek fanoušků fotbalové Sigmy Olomouc. Mířili na utkání svého klubu, který hostoval na stadionu Bohemians. Krátce po nástupu si všimli sedícího muže tmavé pleti, někteří z chuligánů na něj obratem upřeli svou pozornost. Nejprve mu nadávali, poté se uchýlili k násilí.

„Pokřikovali na něj, že je černá huba, že by se měl vrátit do Afriky, že tu nemá co dělat, že je ošklivý, špinavý negr. Následně na poškozeného hodili dva citróny, kterými jej zasáhli do hlavy a hrudníku,“ píše se obžalobě, již Lidovky.cz získaly. Muž původem ze západní Afriky zůstal v klidu, provokatérů si nevšímal. Nicméně poté k němu jeden z nich přistoupil a citron mu vymačkal na hlavu. Pak ho začali kopat do nohou a strkat do ramene.

To už si inzultovaný muž líbit nenechal. Popadl jednoho chuligána, stáhl ho k sobě a za jeho tělem se schovával před dalšími možnými ataky. Jenže tím si v důsledku přitížil. „Napadli ho údery pěstí do hlavy a hrudníku a kopy do různých částí těla, čímž mu způsobili zhmoždění měkkých tkání hlavy a nosu,“ stojí dále v obžalobě s tím, že útok si později vyžádal ošetření na chirurgii ve vinohradské nemocnici.

Incident nabral na největší intenzitě krátce před zastávkou Bohemians, kde chuligáni vystoupili. Když tramvaj zastávku opustila, otřesený muž nechal vůz signálem nouzově zastavit. Řidičku stroje požádal, aby zavolala policii a záchrannou službu. „V tramvaji též žádal cestující, aby se stali svědky, ale většina odmítla,“ přibližuje obžaloba výpověď napadaného.

Útočili dva studenti a dělník

Policii se později povedlo identifikovat tři agresory, jejich totožnost potvrdil i napadený. Jde o tři mladé muže ve věku od 18 do 21 let, podle informací serveru Lidovky.cz jsou to dva studenti a jeden dělník. Žalobkyně popsala jejich chování jako ublížení na zdraví, výtržnictví a hanobení národa, rasy a etnické skupiny. Podle zjištění serveru Lidovky.cz nemají záznam v rejstříku trestů, jeden z nich se ale dříve dopustil dvou přestupků.

Trojice pachatelů v průběhu vyšetřování popřela, že by kohokoliv napadla. Jeden z nich dokonce uvedl, že si žádného muže tmavé pleti v tramvaji nevšiml. Zbylí dva prozměnu incident popsali tak, že naopak pomáhali známému, jehož cizinec prý držel v kravatě pod krkem. Pachatelé se navíc mohli spolehnout na výpověď šesti souputníků z fanouškovské základny Olomouce, podle nichž cizinci nikdo neubližoval.

Jeho verzi ale do určité míry podpořila řidička tramvaje, jeden svědek a jedna svědkyně. „Obvinění jsou z trestné činnosti usvědčováni zejména výpovědí poškozeného, protokoly o provedené rekognici, kde poškozený obviněné označil, výpověďmi svědků, lékařskými zprávami a znaleckým posudkem z oboru zdravotnictví odvětví psychiatrie, klinická psychologie,“ stojí v obžalobě.

‚Příznaky posttraumatického stresu‘

Podle lékařské dokumentace si zbitý muž odnesl z konfliktu rozsáhlé trauma. Od incidentu odmítá jezdit hromadnou dopravou, pracuje z domova a svou profesní výkonnost považuje za sníženou. „U poškozeného přetrvávaly příznaky posttraumatického stresu, známky úzkostně-depresivního syndromu a sklon k paranoidní percepci reality,“ píše se v obžalobě. Podle znalců utrpěl těžkou újmu na zdraví, jejíž následky si může v sobě nést několik let.

Před útokem žil muž v Praze 10 let, pracuje v Česku jako programátor pro mezinárodní firmu. Rasistický útok pro něj znamenal bolestné vystřízlivění po snaze vést tu spořádaný život. „Celou tu dobu jsem se snažil začlenit se do společnosti, dva roky jsem třeba jako dobrovolník učil děti ve školce francouzsky. Mám pocit, jako by na tom vůbec nezáleželo. Jsem taky zklamaný, že mi nikdo nepomohl,“ řekl serveru Aktuálně.cz, jenž na kauzu loni upozornil.

Prožité trauma mu brání i v tom, aby před soudem vypovídal osobně. K hlavnímu líčení nařízenému na 6. září se podle všeho nedostaví. „Je předpokládán výslech poškozeného, avšak prostřednictvím videotechniky, aby nebyl fyzicky přítomen v jednací síni,“ uvedla pro server Lidovky.cz Libuše Jungová, místopředsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 10, jenž kauzu vyřídí. Podle Jungové jsou u jejího soudu případy s rasovým podtextem vzácností.