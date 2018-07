Vrátí se Němcům osobní strážce Usámy bin Ládina? Soud označil jeho vyhoštění za protiprávní

BERLÍN/PRAHA Nedávné vyhoštění radikálního islamisty do Tuniska označil příslušný německý soud jako „protiprávní“, a státní úřad tak vystavil blamáži. V Německu žije přes 760 islamistů, u nichž úřady nevylučují, že by se mohli dopustit potenciálního teroristického útoku.

Jedním z nich byl i 42letý Tunisan Sámí Ajdúdí, někdejší osobní strážce zakladatele teroristické sítě al-Káida Usámy bin Ládina. Před týdnem ho úřady vyhostily do Tuniska. Stalo se tak ale těsně před tím, než na cizineckou policii došlo rozhodnutí soudu, že Ajdúdí být vydán nemá. Nyní proto hrozí, že ho bude muset vzít Německo zpět. Příslušný soud v Gelsenkirchenu dokonce konstatoval, že vyhoštění bylo „protiprávní“.



Jak uvedlo nedělní vydání listu Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), mohla být celá akce ještě zastavena, ačkoli se islamista již nacházel na palubě letadla. Deník to napsal s odvoláním na informaci spolkové policie, do jejíž kompetence vyhošťování patří.

Úřady jednaly překotně

Příslušný zemský ministr vnitra v Severním Porýní – Vestfálsku Joachim Stamp ovšem tvrdí, že rozhodnutí soudu bylo doručeno pozdě a celé akci proto údajně nebylo možné zabránit. Jak ale upozornila řada médií, nasvědčuje mnohé tomu, že ministerstvo zřejmě schválně nesdělilo soudu termín, kdy má být Ajdúdí vyhoštěn, takže soudci mohli nabýt dojmu, že na rozhodnutí je ještě dost času.



Úřady tak pravděpodobně jednaly v případně Tunisana překotně, když nevyčkaly na rozhodnutí soudu. V Německu totiž existuje silný veřejný tlak, aby tam žijící cizí státní příslušníci s vazbami na teroristické skupiny byli rychleji vykazováni do jejich domovských zemí.

Souvisí to i s pozadím dosud nejtěžšího teroristického útoku, který se odehrál na území Německa v prosinci 2016. Tehdy zaútočil jiný Tunisan, Anis Amri, na jeden z vánočních trhů v Berlíně. S ukradeným kamionem vjel do davu návštěvníků, dvanáct lidí zabil a dalších 48 zranil. Amriho řadila policie do skupiny potenciálních útočníků, jehož vyhoštění do Tuniska se ovšem opakovaně nepodařilo. I tak si lze vysvětlit, proč pomalé rozhodování ve věci Ajdúdího nedávno kritizovala i řada vrcholných představitelů země, včetně kancléřky Angely Merkelové.

Radikální islamista, nebo spořádaný občan?

Sámí Ajdúdí přišel do Německa jako 21letý student v roce 1997. V letech 1999 a 2000 pravidelně navštěvoval Afghánistán, kde měl absolvovat vojenský výcvik v táborech islamistických teroristů a následně být vybrán do skupiny ochránců Usámy bin Ládina.

Sámí Ajdúdí.

Ten je považován za osnovatele útoků na Světové obchodní centrum v New Yorku a budovu amerického ministerstva obrany z11.září 2001, při nichž zahynuly tři tisícovky lidí a další byly zraněny.

V průběhu několika posledních let žil Ajdúdí se svojí rodinou v Bochumi, kde byl kvůli své minulosti pod dohledem bezpečnostních složek. Spolkové státní zastupitelství ovšem nemělo dostatek důkazů, které by umožnily jeho stíhání kvůli členství v zahraniční teroristické organizaci, a jeho případ proto odložilo.

Ajdúdí se pohyboval v prostředí radikálně salafistických mešit, v nichž byli zejména mladí lidé nabádáni ke konverzi k islámu ak tomu, aby odešli bojovat do Sýrie nebo Iráku. Kvůli tomu ho počínaje rokem 2005 sledovala policie a poté se musel denně hlásit na policejní služebně.

V Německu pobíral štědré sociální dávky

Před několika týdny vyvolala rozruch zpráva nejčtenějšího německého deníku Bild, která upozorňovala, že bin Ládinův bodyguard pobírá v Německu štědré sociální dávky. Koncem června pak byl zadržen policií, která následně zahájila proces jeho vyhošťování.



Ajdúdího právnička, jež ho zastupovala před správním soudem v Gelsenkirchenu a nyní bojuje o jeho návrat do Německa, ale zpochybňuje názor, že by se Ajdúdí někdy pohyboval v blízkosti zakladatele al-Káidy.

Cizí státní občané, kteří jsou podezřelí z napojení na islámské radikály a čelí návrhu na vyhoštění, obvykle využívají všech právních možností, jimiž mohou svou deportaci znemožnit či aspoň oddálit.

Jejich právní zástupci zpravidla argumentují, že jim v jejich domovských zemích hrozí mučení nebo trest smrti.

K přepravě vykázaných radikálů jsou využívány speciální lety, přičemž zmínění islamisté jsou vedle doprovodných policistů obvykle jedinými pasažéry na palubě. Jak uvedla německá média, přišlo vyhoštění Sámího Ajdúdího na téměř 35 tisíc eur (v přepočtu 905 tisíc korun).