Vražda v chatové osadě u Ústí: pachatelé si šli pro osm milionů. Obětem zalepili oči i ústa

PRAHA Dvojici aktérů dvojnásobné vraždy v chatové osadě poblíž Ústí nad Labem vedla snaha získat 8 milionů korun. Komplic vraha měl za pomoc dostat pět set tisíc, ale z místa činu nakonec odešel s pouhými šesti stovkami. Pachatelé svým obětem zalepili oči i ústa. Vyplývá to z informací, které se povedlo získat serveru Lidovky.cz.

Když policie přijela ráno 8. ledna k jednomu ze stavení chatové osady Střížovice poblíž Ústí nad Labem, našla tři těla. Obětmi byli třiašedesátiletý Aleš S. a jeho o 18 let mladší žena Marie, jejich vrah po hrůzném činu spáchal sebevraždu. Na místo předtím dorazil s komplicem. Dosud nebylo jasné, co za jednáním obou mužů stálo. Podle nejnovějšího zjištění serveru Lidovky.cz vyrazili k manželům pro peníze.

„Cílem tohoto jednání bylo umožnit získat dosud neustanovené osobě částku ve výši 8.000.000 korun,“ stojí ve vazebním usnesení, které se vztahuje ke komplici vraha a jejž server Lidovky.cz exkluzivně získal. Z dokumentu vyplývá, že kriminalisté nemají jasno, komu měli pachatelé peníze zprostředkovat. Pomocník vraha si nicméně za svou součinnost měl přijít na půl milionu korun.

Vrah M. B. a jeho komplic J. T. na oplocený pozemek manželů vkročili v neděli 7. ledna zhruba v deset večer. Hlavní aktér B. měl s sebou krátkou střelnou zbraň, oba si obličeje zahalili maskami. Prosvítaly jim jen oči. Vrah nejprve nelegálně drženou zbraní zastřelil psa, následně s pomocníkem plastovými pouty, které si přinesli na místo, svázali v obýváku manželský pár a tři jejich potomky – dvacetiletého syna a dvě nezletilé dívky.

‚Měli strach a báli se o život‘

„Po spoutání poškozeným zalepili ústa a oči, poškození měli výrazný strach a báli se o svůj život a zdraví,“ lze se dočíst v usnesení. Situaci kriminálníkům zkomplikovala skutečnost, že se jedné z dívek udělalo zle. Komplic ji vynesl do dětského pokoje do podkroví, kde ji položil do postele. Do ložnice v podkroví následně oba pachatelé vynesli Aleše S.

Pro vedlejšího aktéra P. tím jeho úkol skončil, pár minut před půlnocí z místa zmizel. „Dle pokynu odešel z místa,“ píše se v soudním dokumentu. Avizovaných půl milionu korun se ale za své „služby“ nedočkal, před odchodem mu M. B. vrazil do ruky šest set korun. Peníze navíc patřily později zavražděnému Aleši S., vrah mu je před smrtí sebral z peněženky.

Co přesně se dělo po odchodu J. T., se lze jen domnívat. Jisté ale je, že ústřední pachatel manžele zastřelil. Následně vyšel před dům, kde zbraň otočil proti sobě. Proč jeho konání vyústilo v dvojnásobnou vraždu a sebevraždu, není jasné. Nicméně jednou z možných verzí je extrémní reakce na zjištění, že rodina peníze nemá. Podle informací serveru Lidovky.cz manželé nikterak zajištění nebyli, Aleš S. před důchodem pracoval na úřadu práce a jeho žena v domově pro seniory.

Šestkrát trestaný recidivista

Pomocník vraha J. T. podle zjištění serveru Lidovky.cz žije s družkou a jejím synem v Chlumci, pod nějž chatová osada spadá. Trvalo jen pár dní, než se v něm zlomilo svědomí a šel se udat. Kriminalistům se přihlásil v pátek 12. ledna kolem druhé hodiny odpoledne, obratem putoval do cely předběžného zadržení. Policie ho obvinila ze zbavení osobní svobody a porušování domovní svobody. Státní zástupce pak pro něj v sobotu ve čtyři hodiny odpoledne požádal o vazbu, ústecký okresní soud mu vyhověl.

Soudce Josef Kopp poslal pachatele T. za mříže kvůli obavě, že by se před policií ukryl. Pachatel se ho snažil přesvědčit, že by kvůli své partnerce a jejímu synovi neutekl. Marně. „Obviněný nemá natolik hluboké vazby ke konkrétnímu místu nebo osobám, aby nevyplývala důvodná obava, že by mohl uprchnout, nebo se skrývat,“ uvedl soudce s tím, že obviněnému v případě uznání viny hrozí 8 až 16 let vězení.



„Obviněný si proti vazbě podal stížnost,“ informovala server Lidovky.cz mluvčí soudu Irena Jeřábková. Důvody vazby tak projedná ještě Krajský soud v Ústí nad Labem, nicméně pro J. T. se nic nemění. Zůstává v cele. Není to pro něj první konflikt se zákonem. Podle zjištění serveru Lidovky.cz má v trestním rejstříku šest záznamů, nicméně před podílem na hrůzném činu se roky držel zpátky. Soud ho naposledy potrestal v roce 2003.

‚Pobírají sociální dávky 13 tisíc korun měsíčně‘

Po letech v zásadě bezproblémového života se k vrahovi M. B. přidal z prostého důvodu, potřeboval peníze. Se svou družkou žil poslední léta jen na státní podpoře. „Pobírají sociální dávky ve výši zhruba 12 až 13 tisíc korun měsíčně, je veden na úřadu práce zhruba 5 let, práci se mu nedaří najít,“ zanesl soudce do protokolu. Přivydělával si maximálně po brigádách jako přidavač zedníka, což mu neslo zhruba tisíc korun denně.

O hlavním strůjci střížovické tragédie se toho mnoho neví. ČTK jen v minulých týdnech upozornila, že jde o staršího muže s kriminální minulostí. Rozkrytí všech jeho motivů bude pro vyšetřovatele složité, o svých úmyslech už nikdy nepromluví. M. B. nicméně dvojnásobnou vraždou za sebou nechal první mrtvé, kteří letos přišli v Ústeckém kraji o život násilnou smrtí.

Podle Mladé fronty DNES obě dívky z místa činu skončily bezprostředně po činu v péči lékařů, následně se uchýlily k příbuzným do jižních Čech. Rodina Aleše S. byla jedinou, která pobývala ve střížovické chatové osadě dlouhodobě. Tragédie v případě v smrti Aleše S. zasáhla ještě širší okruh blízkých, podle informací serveru Lidovky.cz má z předchozího manželství dvě dospělé děti.