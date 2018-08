Vražda v Chomutově: snížení trestu mě zaskočilo, obžalovaný neprojevil lítost, diví se žalobkyně

PRAHA Pět a půl roku. O tolik let zkrátil odvolací Vrchní soud v Praze Petru Bendovi trest za vraždu Radka Š., jehož směrem vypálil nejméně třináct střel. Podle aktuálního verdiktu by tak měl strávit za mřížemi sedm let. Benda střílel v přesvědčení, že Radek Š. najíždí autem do lidí. Právě to mělo vést vrchní soud k tomu, že trest nečekaně výrazně snížil. Žalobkyně v rozhovoru pro Lidovky.cz vysvětluje, proč s takovým verdiktem nesouhlasí a z jakého důvodu chce dostat kauzu před Nejvyšší soud.

Vražda s rozmyslem, nepřímý úmysl zabít a 12,5 let vězení. Takto ústecký krajský soud vyřídil případ Petra Bendy, který loni 27. května pár minut po třetí hodině ráno na sídlišti Písečná v Chomutově zastřelil Radka Š. Oběť přitom odjížděla autem z ulice, kde se předtím pohádala s příbuznými.

Z původního rozsudku ale nezbylo po úterním rozhodnutí odvolacího soudu prakticky nic. Benda podle něj pálil bez předchozího uvážení, jednal zkratkovitě a Radek Š. má na své smrti částečný podíl. „Jisté spoluzavinění ze strany poškozeného,“ zmínil soudce Martin Zelenka, proč z trestu pro Bendu jeho senát tak výrazně ubral.

Státní zastupitelství v odvolacím řízení reprezentovala žalobkyně Kateřina Boudová, kterou rozhodnutí zaskočilo. Nesouhlasí především s výrokem o sedmiletém vězení. „Budeme minimálně iniciovat podání dovolání,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz žalobkyně z Vrchního státního zastupitelství.

Lidovky.cz: Odvolací soud jednak změnil právní kvalifikaci činu na vraždu bez rozmyslu, druhak snížil pachateli trest o pět a půl roku. Do jaké míry jste byla připravena na to, že soud může rozhodnout právě takto?

Stran změny právní kvalifikace jsem takové rozhodnutí zdejšího soudu nečekala. A s ohledem na to, že už soud prvního stupně uložil trest při spodní hranici sazby, jsem nečekala ani snížení trestu.

Hádka na Písečné 27. května 2017 pár minut po třetí hodině ráno vyběhl Petr Benda ještě v pyžamu ze svého bytu s nabitou Berettou v ruce. Krátce předtím mu jeho matka řekla, že venku někdo nejspíš najíždí autem do lidí.

Realita ale byla jiná. Radek Š. pouze po ostré hádce se svými příbuznými v čele se strýcem odjížděl ve své dodávce, aby předešel eskalaci konfliktu.

Benda, původem z Havířova, Berettu s prodlouženým zásobníkem držel legálně. Podle svých slov ji dokonce nabil na 21 střel. V praxi to znamenalo, že po nabití natáhl závěr, vysunul zásobník a doplnil ho o chybějící náboj v komoře.

Auto přeběhl zepředu zprava doleva, vůz se v tu chvíli sunul po ulici rychlostí 7 až 8 kilometrů za hodinu. Následná střelba byla mimořádně razantní, trvala jen 4 sekundy. Radek Š. byl na místě mrtvý.

Lidovky.cz: Nad čím jste se v rozhodnutí odvolacího soudu nejvíce pozastavila?

Překvapilo mě vyhodnocení předchozího jednání poškozeného. Právě to pak mělo vliv na to, že soud následné jednání pachatele nehodnotil jako s rozmyslem, ale jako zkratkovité. Jak ale kolega z krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem podával obžalobu a jak rozhodl nalézací soud (ústecký soud, pozn. aut.), tak i podle mého názoru bylo původní vyhodnocení správné. Říkám to ale s výhradou, protože netuším, co bude v písemném vyhotovení rozhodnutí zdejšího soudu.

Lidovky.cz: Předseda senátu Martin Zelenka odůvodnil snížení trestu mimo jiné tím, že u oběti došlo ke spoluzavinění. Jak jste tomu rozuměla?

Je to ono předchozí jednání poškozeného, což byl útok autem na osoby, které byly na místě, aspoň takto odvolací soud odůvodnil uložení trestu pod dolní hranicí sazby (ve skutečnosti se snažil Radek Š. z místa odjet, ale v první chvíli se mu příbuzní postavili před vůz, pozn. aut).

Lidovky.cz: Podle vás došlo ze strany Radka Š. ke spoluzavinění toho, že se později stal obětí vraždy?

Že tam bylo jeho jednání, které nebylo v souladu se zákonem, to proběhlo (Radek Š. seděl za volantem pod vlivem alkoholu a marihuany, pozn. aut.). Ale podle našeho názoru toto jednání vůči osobám na místě již bylo ukončeno, reakce obžalovaného byla až následná. Podle nás není příčinná souvislost mezi jednáním poškozeného a obžalovaného taková, aby odůvodnila změnu právní kvalifikace a zmírnění trestu.

‚Měl nepřímý úmysl, útočil střelnou zbraní‘

Lidovky.cz: Co jste v odvolacím řízení vrchnímu soudu navrhovala vy?

Aby bylo odvolání pana obžalovaného zamítnuto. Tedy vyjma rozhodnutí o trestu zákazu činnosti pro nadbytečnost (ústecký soud mu uložil 10letý zákaz držet zbraň, pozn. aut.), protože ze strany příslušných orgánů má být stejně rozhodnuto o odnětí zbrojního průkazu. Byl zde souběh správní a trestní sankce, což bylo nadbytečné.

Lidovky.cz: Rozhodnutí rozladilo zmocněnkyni pozůstalých paní Kláru Kalibovou, mimo jiné k tomu uvedla následující: „To, co ovšem překvapí, je způsob, kterým Vrchní soud jednoznačně straní pachateli dokonané vraždy. V řízení bylo prokázáno, že poškozený nikoho svým vozem neohrožoval, před vozem nikdo nestál a vozidlo jelo pomalu. Nebyl jiný důvod pachatelova jednání, než jeho vlastní rozhodnutí vzít spravedlnost do vlastních rukou.“ Souzníte s tím?

To je osobní názor paní doktorky. Já si nemyslím, že by to mělo být hodnoceno v osobní rovině. Z našeho pohledu je to opravdu jen o tom, zda vyhodnocení, jak jej učinil odvolací soud, bude pro nás stran právní kvalifikace akceptovatelné. Co se pak týče uložení trestu pod spodní hranicí, tak budeme minimálně iniciovat podání dovolání.

Lidovky.cz: Řekla byste, že vrchní soud stranil pachateli vraždy?

Nedomnívám se. Z mého pohledu ale do současné doby absentuje reálná lítost pana obžalovaného a hlavně uvědomění si toho, co spáchal. Dodnes své jednání hodnotí jako správné.

Lidovky.cz: Zmínila jste, že uvažujete o podání podnětu k dovolání v neprospěch obžalovaného. Jaký by byl váš hlavní argument?

Už nalézacím soudem bylo konstatováno, že u pachatele došlo k rozmyšlení činu. V jeho jednání byl nepřímý úmysl. Protože šel útočit střelnou zbraní, eventualitu, že usmrtí, si musel předem uvědomit. Jakkoliv jeho jednání přímo na místě mohlo být nevynucené, předchozí rozmysl tam byl.

Lidovky.cz: Je tedy jisté, že dáte podnět nejvyššímu státnímu zástupci, aby poslal dovolání k Nejvyššímu soudu?

Pro podnět jsem osobně rozhodnutá stran trestu.