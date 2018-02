Vůz jel na dálnici D2 v protisměru 11 kilometrů, havaroval do svodidel

BRNO Osobní vůz vjel dnes odpoledne na dálnici D2 u Brna do protisměru, urazil asi 11 kilometrů, poté narazil do svodidel. Čtyřiatřicetiletý řidič zůstal nezraněný. Dálnice je ve směru na Brno průjezdná jen jedním pruhem. ČTK to řekl policejní mluvčí Bohumil Malášek. Policie nehodu vyšetřuje.

Nehoda se stala kolem 17:20 na 11,5 kilometru ve směru na Brno. Vůz jel ale směrem na Bratislavu. „Šlo o Ford Focus, vůz havaroval do svodidel. Naštěstí se nesrazil s jiným vozem,“ uvedl mluvčí.

Řidič na D2 odbočil už v Brně, sjel z D1. Při nehodě se podle mluvčího nezranil, utrpěl ale šok. Nebyl u něj zjištěný alkohol, ani drogy. Policie zjišťuje důvod, proč s autem vjel do protisměru.