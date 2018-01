VIDEO: ‚Vy z Prahy podceňujete pracující vesničany’. V baště ANO získal Zeman 94 procent hlasů

PRAHA Chmelařská obec Lišany na Lounsku se po volebním víkendu pyšní novým rekordem. Zatímco ve sněmovních volbách proslula jako největší bašta hnutí ANO, nyní se vesnice zapsala do povědomí hlasem pro Miloše Zemana. Ve druhém kole prezidentského klání ho volilo bezmála 94 procent tamních voličů. Server Lidovky.cz zjišťoval, čím si Miloš Zeman obyvatele Lišan získal.

Ve vesnici nedaleko Loun žije celkem 130 voličů. K urnám jich během pátku a soboty dorazilo 99 a bilance mluví jasně: Lišany jsou jednoznačně prozemanovské.

93:6 pro Zemana

Do obálky hodilo lístek se jménem Miloše Zemana 93 lidí. Drahoš si obyvatele, pracující převážně v nedaleké prasečí farmě Animo Žatec, nezískal. Jak sdělili v rozhovorech reportérům serveru Lidovky.cz obyvatelé obce, „tamtoho profesora“ ani neznají.

Server Lidovky.cz se do obce vypravil, aby pátral po důvodech rozdělené společnosti. Po sněmovních i nyní po prezidentských volbách se mluví o hluboké názorové propasti mezi městy, zejména hlavním městem Prahou, kde drtivě vyhrál Jiří Drahoš, a venkovem a sídlišti na okrajích měst, kde získával body současný prezident.



Jméno Miloše Zemana v obci Lišany hodně rezonuje. Obyvatelům tento politik imponuje tím, že je lidový a nebojí se prosadit svůj názor, jak vysvětlují ve videoreportáži. Jeho prohřešky neřeší. Nevadí jim ani orientace na východ či dlouho netransparentní financování kampaně před volbami.

Podívejte se na videoreportáž z obce Lišany na Lounsku:

Co na Zemanovi obyvatelé Lišan oceňují?

„Jde s lidmi. Je lidovej.“

„Rozumí politice.“

„Bere se o stát.“

„Myslí to s lidmi dobře, co si myslí, to řekne.“

„Mám v něm záruku, že snad ta vlast, ta naše maličká republika, že obstojí.“

„Vy mladí, Praha, pořád podceňujete ten venkov, kde lidé pracují rukama. Co ale budou dělat ti lidé v Praze za těmi počítači, až...“

„Umí pět řečí.“

„Vykonává ho (úřad prezidenta) dobře, má vlastnosti dobrý, co řekl, to splnil.“

Lidé se v Lišanech ale usmívají i v momentě, kdy se řeč stočí k premiérovi v demisi Andreji Babišovi. Na podzim v Lišanech totiž drtivě vyhrálo hnutí ANO, které tam nejvýrazněji vyhrálo (zisk 60,41 procenta). Konec konců i to je zřejmě důvodem, proč den po prezidentských volbách premiér v demisi a šéf hnutí ANO Babiš na Twitteru pozdravil „bývalé kolegy z prasečáku“.

Bašta hnutí ANO i prezidenta Miloše Zemana přitom dříve preferovala jiné politické směry. V roce 1996 tam vyhráli sněmovní volby sládkovci se 36 procenty, o dva roky později měli ještě o sedm procent více. I když se v roce 2002 republikáni Miroslava Sládka propadli napříč celou republikou s necelým procentem hlasů, v Lišanech zmíněná strana zabodovala - dostala 45 procent tamních hlasů. Velkou podporu měli v obci i komunisté.

Mnozí se na výsledky posledních dvou voleb - tedy sněmovních a prezidentských - dívají skepticky. Žádná agitace před nynějšími volbami ale podle starosty obce Josefa Hořejšího (ČSSD) neproběhla, ačkoli jeden z náhodně oslovených obyvatel o ní sám od sebe hovořil. Spíše šlo ale o povídání nad pivem, než záměrné přesvědčování ostatních potenciálních voličů, jak vysvětlil posléze.