Výbor v USA odsouhlasil zveřejnění demokratické zprávy o ruské kauze

WASHINGTON Americký výbor pro kontrolu tajných služeb Sněmovny reprezentantů jednohlasně schválil zveřejnění stanoviska demokratických kongresmanů o údajném zneužití pravomocí Federálním úřadem pro vyšetřování (FBI) při objasňování ruského vlivu na předloňské prezidentské volby v USA. Uvedl to demokratický kongresman Adam Schiff.

Konečné rozhodnutí o zveřejnění je nyní v rukou prezidenta Donalda Trumpa, čas na posouzení má do pátku.



Opoziční demokraté se k tomuto kroku rozhodli, protože nesouhlasili s republikánským výkladem ruské kauzy. Vládnoucí republikáni ve svém stanovisku kritizovali FBI a ministerstvo spravedlnosti USA kvůli údajné zaujatosti proti volební kampani nynějšího prezidenta a obviňovali je ze zneužití pravomocí. Zveřejnění republikánského stanoviska výbor odsouhlasil minulý týden. Trump je schválil minulý pátek a konstatoval, že dokument ho plně očistil.

Pokud by prezident nyní odmítl zveřejnění demokratického stanoviska, přestože již přes silné námitky FBI schválil zveřejnění republikánské zprávy, mohlo by to vyvolat spory mezi Bílým domem a Trumpovými republikánskými stoupenci v Kongresu na jedné straně a demokraty a kontrolními a bezpečnostními složkami na straně druhé, napsala agentura Reuters.