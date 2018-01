Výbor ROP neschválil vyjmutí Čapího hnízda z financování EU

Výbor regionální rady Regionálního operačního programu (ROP) Střední Čechy dnes neschválil vynětí farmy Čapí hnízdo z evropského financování. Orgán, v němž má většinu středočeská opozice za TOP 09, STAN a ODS, tak nevyhověl doporučení ministerstva financí i Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Podle opozice by se v opačném případě kauza přenesla na národní úroveň a mohla být zametena pod koberec. Členové výboru za ANO s tím nesouhlasili, podle nich mělo jít o technické uzavření programu.

Kvůli padesátimilionové dotaci pro rekreační a konferenční areál Čapí hnízdo obvinila policie premiéra Andreje Babiše (ANO). Náměstek pro finance a člen výboru za ANO Gabriel Kovács namítl, že trestní řízení by se tím nezastavilo.

„Když vyjmeme projekt, tak se z evropské části této dotace stane dotace národní. Chápu, že EU i OLAF nám doporučují vyjmout projekt, protože shledaly zásadní pochybní a nechtěly s tím mít nic společného,“ uvedl člen výboru Jan Jakob (TOP 09). Poukázal na to, že pro EU by to byla uzavřená záležitost a věc by se řešila na národní úrovni. „Vzhledem ke složení vlády bez důvěry mám obavu, že by to bylo zameteno pod koberec,“ dodal. Obává se však, že Čapí hnízdo nakonec vyřadí z evropského financování ministerstvo financí, což učinit může.