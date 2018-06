Výbor ROP schválil dohodu o vrácení padesátimilonové dotace na Čapí hnízdo

PRAHA Výbor Regionálního operačního programu Střední Čechy ve čtvrtek schválil dohodu s firmou Imoba z holdingu Agrofert o vrácení padesátimilionové dotace na vybudování rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo na Benešovsku. Pro podezření z dotačního podvodu kvůli sporné dotaci čelí stíhání premiér Andrej Babiš (ANO) a další lidé, včetně Babišových příbuzných.

„Vždycky je lepší smírná cesta než cesta nějakých sporů,“ uvedla předsedkyně výboru a hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Pokud by Imoba peníze nevrátila, hrozilo by jí zahájení správního řízení, které by mělo formu daňové kontroly. Kdyby po něm bylo vrácení dotace nařízeno, musel by podle pravidel platných v době přidělení peněz příjemce zaplatit také penále ve výši sto procent částky. Podle nyní platných pravidel se ale penále nevyměřuje.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert. Farmu Čapí hnízdo nyní vlastní Imoba.