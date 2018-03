‚Dívejte se na hvězdy, ne na nohy.‘ Připomeňte si Hawkingovy slavné výroky

PRAHA Co si bude svět pamatovat z díla světoznámého astrofyzika Stephena Hawkinga, který zemřel ve středu ve věku 76 let? Kromě výsledků jeho bádání, v němž skloubil Einsteinovu obecnou teorii relativity a kvantové mechainky půjde bezpochyby o glosování života a světa. Připomeňte si Hawkingovy nejznámější výroky.

O vztazích

„Všiml jsem si, že lidé, kteří tvrdí, že vše je předurčeno a my na tom nic nemůžeme změnit, se rozhlíží před tím, než přejdou ulici,“ (Z knihy Černé díry a budoucnost vesmíru).

„Až si příště bude někdo stěžovat, že jste udělali chybu, tak mu řekněte, že je to možná dobře. Protože bez nedokonalostí a chyb bych neexistoval ani já ani vy,“ (Z knihy Stručná historie mého života).



O inteligenci

„Inteligence je schopnost přizpůsobit se změně,“ (Z knihy Stručná historie mého života).

O životě

„Život by byl tragédií, kdyby nebyl vtipný.“ (Z rozhovoru pro The New York Times v roce 2004).



„Ať se zdá život jakkoliv těžký, vždy existuje něco, co můžete dělat a uspět v tom,“ (Ze slavnostní řeči na Oxfordské univerzitě v roce 2016).



„Za prvé, dívejte se nahoru na hvězdy, a ne dolů na nohy. Za druhé, nikdy nepřestaňte pracovat. Práce vám dává smysl a život je bez ní prázdný. Za třetí, pokud budete mít štěstí a najdete lásku, pamatujte, že je tam, a nikdy ji nezahoďte,“ (Z rozhovoru po stanici ABC v roce 2010).

„Jsem jako dítě, které nikdy nevyrostlo. Stále se ptám, jak a proč. Příležitostně najdu odpověď,“ (Z knihy Stručná historie mého života).



O svobodě

„Udržování aktivní mysli bylo zásadní pro mé přežití, stejně jako udržování smyslu pro humor,“ (Z dokumentárního film Stephen Hawking v roce 2013).

„Kdybych si mohl vybrat superhrdinu, kterým bych chtěl být, vybral bych Supermana. Je vším, čím já ne.“ (V projevu k astronautům NASA v roce 2014).

„Ačkoliv se nemůžu hýbat a mluvit, můžu mluvit skrz počítač a má mysl je svobodná,“ (Z knihy Stručná historie mého života).

VIDEO: Zemřel známý britský fyzik Stephen Hawking Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

O vesmíru

„Ptát se na to, co se stalo před vznikem vesmíru, je totéž, jako se ptát na bod na Zemi o souřadnici 91 stupňů severní šířky, není to zkrátka definováno. Místo toho, abychom říkali, že vesmír byl stvořen a že možná jednou zanikne, bychom měli jen říkat: Vesmír je,“ (Z rozhovoru pro Guardian).

„Můj cíl je prostý. Je to plné pochopení vesmíru. Proč je takový, jaký je a proč vůbec existuje,“ (Z projevu na vědeckém mezinárodním festivalu v roce 2011).