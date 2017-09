Smrt v kasárnách: proč došlo k explozi ve sklepě? Mohla tam být tajná skrýš munice

VYŠKOV V prostorách vojenské budovy Jugo ve Vyškově, kde v úterý nastal výbuch, neměla výbušnina vůbec být. Vyšetřovatelé zkoumají i to, kde se tam vzala. Ve čtvrtek to potvrdil ředitel odboru komunikace ministerstva obrany Jan Pejšek. Výbuch jednoho vojáka usmrtil, jednoho zranil. Vyšetřování pokračuje. Podle ministerstva nešlo o úmyslný čin.

„Prostory, kde výbuch nastal, nejsou určené k tomu, aby se tam nacházela výbušnina,“ řekl Pejšek. Vyšetřovatelé jsou podle něj stále na místě a mimo jiné zjišťují i to, co přesně v úterý vybuchlo. Podle některých médií šlo o granát. Jak uvedl server iDnes.cz, hlavní vyšetřovací verze jsou dvě. Buď s granátem či granáty do sklepa přišel jeden z vojenských policistů, což je porušení pravidel, nebo ve sklepě byla skrýš munice ukradené při výcviku.



Vyšetřování události už v úterý převzala armáda, zabývá se jím Vojenská policie za dozoru státního zástupce. Podle Pejška bude vyšetřování trvat několik dnů.

Voják, který zemřel, i zraněný, patřili k Vojenské policii. Zraněný voják je po operaci, leží na oční klinice v Brně. Podle Pejška operace dopadla dobře a na zraněné oko by měl vidět.

Vojenská akademie ve Vyškově je vzdělávacím a výcvikovým zařízením ministerstva obrany. V areálu jsou vedle poslucháren a učeben i trenažéry pro dělostřelectvo, tankové jednotky, mechanické jednotky a potápěče, haly vzdušných sil s trenažéry a leteckou technikou a také sportoviště.