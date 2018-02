Vychází jedna z nejočekávanějších her roku, Kingdom Come. Olympiáda otevře 5. den

PRAHA Tuzemské herní studio Warhorse v úterý po několika letech odkladů vydá svou zásadní hru Kingdom Come: Deliverance. Část peněz, přes 1,1 milionu liber (cca 31,5 milionu korun), na jeden z nejdražších českých herních titulů vývojáři získali od fanoušků prostřednictvím crowdfundingového financování. Vyplývá to z údajů Warhorse Studios.

Hráči se těší. Ve Warhorse Studios má většinový podíl 70 procent finančník Zdeněk Bakala. Podle informací v médiích byly celkové náklady na hru ve stovkách milionů korun a většinu zaplatil právě Bakala. Kingdom Come patří do skupiny tzv. RPG (role playing game) her. Odehrává se jako reálný příběh ve středověkém Česku, zmítaném válkami a nepokoji.



Kingdom Come bude podle odborníka na tuzemský herní trh Martina Bacha patřit mezi nejdražší hry, které kdy v ČR vznikly. Z hlediska nákladů bude zhruba na stejné úrovni jako Mafia II (vývojářem je 2K Czech) nebo série Arma (Bohemia Interactive Studio). „Moc velkých projektů typu KCD u nás samozřejmě nevzniká a mnohem častější jsou finančně méně náročné projekty. Ale několik let je ve vývoji například hra DayZ od Bohemia Interactive, u které si troufám říct, že už Kingdom Come: Deliverance rozpočtem překonala a k vydání má stále poměrně daleko,“ řekl Bach. Kingdom Come: Deliverance vychází v poledne na PC, Xbox One a PlayStation 4. Cena v předprodeji začíná na zhruba 1300 Kč.



Sprint na lyžích. Z českého pohledu jsou úterním tahákem olympijského programu běhy na lyžích. Na programu je v 9:30 sprint klasicky muži a ženy - kvalifikace (Novák, Rypl, Razým - Beroušková, Grohová, Hynčicová), ve 12:00 čtvrtfinále, ve 12:55 semifinále a v 13:25 finále. Všechno dění sledujeme v našem kontinuálním online přenosu.

Napadl je kovovou tyčí? Vrchní soud v Praze projedná odvolání v případě Antona Gibla, který podle spisu loni v prosinci vnikl do bytu svých sousedů v Desné na Jablonecku a kovovou tyčí vážně zranil dva muže. Krajský soud v Liberci ho za pokus o dvojnásobnou vraždu nepravomocně potrestal 15 lety vězení.

Blankou konečně autobusem? V 16:00 proběhne jednání výboru pro dopravu pražského magistrátu. Jednat by měl o propojení Smíchova a Dejvic autobusy MHD, které by jezdily tunely městského okruhu.

Assangova budoucnost. Britský soud rozhodne, zda je zatykač na zakladatele serveru WikiLeaks Juliana Assange nadále ve veřejném zájmu.

Nová šéfka SPD. V Berlíně se sejde předsednictvo německé sociální demokracie (SPD). Andrea Nahlesová by se mohla stát úřadující předsedkyní strany.