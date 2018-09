Vychází výbušná kniha o Trumpovi a Amerika si připomene 11. září

Na pulty knihkupectví se dnes dostane dlouho očekávaná kniha novinářské legendy Boba Woodwarda o americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi, USA a svět si připomenou 17 let od teroristických útoků na půdě USA a dozorčí rada Českých drah by mohla vyhlásit výběrové řízení na nový management podniku.

Strach v knihkupectvích. Dnes v USA vychází výbušná kniha Fear: Trump in the White House (Strach: Trump v Bílém domě), kterou známý novinář Bob Woodward napsal o americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi. Výňatky z Woodwardovy knihy už před časem zveřejnil list The Washington Post. Novinář popsal atmosféru v Bílém domě jako neustálé obavy z prezidentovy nevypočitatelnosti. Dění v prezidentově štábu označil za „nervové zhroucení“ americké exekutivy.

17 let od 11. září. Spojené státy si dnes připomínají sedmnácté výročí teroristických útoků na Dvojčata a budovu Pentagonu 11. září 2001. Šlo o nejkrvavější teroristické útoky na území USA. Prezident Trump oběti uctí u památníku v Pensylvánii.

Hejtman u soudu. Liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) je připraven vypovídat v korupční kauze, v níž je obžalován a kterou začne v úterý projednávat liberecký krajský soud. Chce se ale se soudcem dohodnout, že by se část jednání odehrála v jeho nepřítomnosti. Hejtman je obžalovaný z braní úplatků a zneužití pravomoci úřední osoby, vinu od začátku odmítá.

Cesta k novému vedení ČD? Dozorčí rada Českých drah by na dnešním jednání podle očekávání mohla vyhlásit výběrové řízení na nový management podniku.

Řidičáky za úplatek? Kladenský soud dnes projedná případ zástupců autoškol, kteří jsou podezřelí z korupce. Měli umožňovat získání řidičského průkazu například bez absolvování většiny povinných jízd nebo bez splnění testů.

Verdikt ÚS. Ústavní soud vyhlásí nález k pravidlům tvorby správních rad a dozorčích rad zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Návrh na zrušení části zákona o zdravotních pojišťovnách a související vyhlášky podala skupina senátorů. Vadí jim to, že dominantní vliv na personální tvorbu rad mají velcí zaměstnavatelé.

Pohyb Čechů. Český statistický úřad dnes zveřejní informace o pohybu obyvatelstva za 1. pololetí v jednotlivých krajích.

Debata o budoucnosti Evropy. Na programu plenárního jednání Evropského parlamentu ve Štrasburku je dopolední diskuse s řeckým premiérem Alexisem Tsiprasem o budoucnosti Evropy, odpoledne mají europoslanci jednat o situaci v Maďarsku s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Kromě toho bude plénum EP debatovat o návrhu pravidel pro autorská práva na internetu, o kterých se bude hlasovat ve středu.

Setkání lídrů ve Vladivostoku. Čínský prezident Si Ťin-pching se dnes ve Vladivostoku sejde s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Během své pracovní návštěvy se také zúčastní jednání Východního ekonomického fóra, mezinárodní hospodářské konference, na niž Rusko pozvalo také vedoucí představitele obou korejských států a Japonska.

Očekávané protesty v Katalánsku. Ulice Barcelony dnes zaplní lidé slavící Den Katalánska (La Diada), národní svátek této autonomní oblasti Španělska, při němž se každoročně konají demonstrace separatistů.

Ve sněmovně končí prázdniny. Začíná zářijová schůze Poslanecké sněmovny. Poslanci by se měli zabývat předlohami v prvním čtení.

Spor o krtka. Vrchní soud v Praze dnes projedná spor správkyně dědictví po výtvarníkovi Zdeňku Milerovi a jeho dcery kvůli knize Krtek na návštěvě.