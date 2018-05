Vychovatelka dívce v USA zakázala říkat ‚nejlepší kamarád‘. Komplikuje to inkluzi, zdůvodňuje školka

GEORGETOWN/PRAHA Nenápadná školka Pentucket Workshop Preschool v massachusettském Geogretownu se dostala do hledáčku světových médií poté, co měla jedna z vychovatelek měla čtyřleté dívce zakázat užití označení „nejlepší kamarád“. Mohla by se tím prý dotknout dalších dětí. Dívčina matka se proti vychovatelce ohradila, ředitel se však za ni postavil.

Christine Hartwellová se svěřila lokální odnoži televizní stanice Fox Boston 25 News, že když jednoho dne přišla její dcera Julia domů, nebyla sama sebou. „Když jsem se jí zeptala, co se stalo, řekla, že je smutná kvůli tomu, co řekla její vychovatelka.“ Ta jí prý zakázala používat slovní spojení „nejlepší kamarád“ a Julia se ho bála použít i v soukromí.



Matku „hloupé“ a „pohoršeníhodné“ pravidlo rozzlobilo, nastudovala si tedy příručku školy, aby mu mohla porozumět. Když se však o nejlepších kamarádech v seznamu pravidel nedočetla, musela se obrátit přímo na školku. Nedostalo se jí však ujištění, ve které doufala.

Škola kritizuje média

Ředitelka školy Sue Levinová se k incidentu vyjádřila velice opatrně. Matce poslala dopis, ve kterém sice nehovoří o striktním zákazu, vysvětluje však, že „namísto toho, abychom děti povzbuzovali, aby měly nejlepší kamarády, což může vést k utváření klik a outsiderů, je pro vývoj mnohem užitečnější děti povzbuzovat, aby měly velkou skupinu kamarádů a pěstovat tak inkluzi“. Ředitelka se v dopise odkázala na blíže neupřesněné studie.

Matka odpověď považovala na neadekvátní a pro svou dceru našla novou školku. „Chci jenom, aby mohla vyjadřovat své myšlenky a city, zdravým způsobem, jako by mělo každé dítě,“ tvrdí.

Školka Pentucket Workshop na svých webových stránkách vydala prohlášení, podle kterého nemá žádná pravidla, jež zakazují termín „nejlepší kamarád“, a zprávy v médiích označuje za zkreslené. „Je nešťastné, že naše úmysly nebyly správně vystiženy,“ informuje v prohlášení. K incidentu se prý dál vyjadřovat nebude, a to z důvodu „závazku k diskrétnosti“.