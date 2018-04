Vydání Nikulina podkopává česko-ruskou spolupráci, zní pobouřeně z ruského ministerstva zahraničí

MOSKVA/PRAHA Vydání údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina z Česka do Spojených států podkopává základy česko-ruské spolupráce. Uvedlo to v pondělí ruské ministerstvo zahraničí, které vyjádřilo nad českým rozhodnutím pobouření. Zároveň poukázalo na to, že přijme veškerá potřebná opatření, aby zajistilo práva a obhájilo zájmy občana Ruské federace Nikulina.

Ruské ministerstvo vyjádřilo nad vydáním Nikulina do USA pobouření. Česko se podle něj při rozhodování „neřídilo právními normami, nýbrž snahou znovu demonstrovat spojeneckou loajalitu, povýšenou v poslední době na úroveň absolutní priority“. Rozhodnutí vydat Nikulina do Spojených států Moskva považuje za „politicky motivovaný krok“, jehož cílem je podkopat základy vzájemné spolupráce.



„Přijmeme všechna potřebná opatření, abychom zajistili práva a obhájili zájmy ruského občana Nikulina,“ uvedlo ruské ministerstvo.

Česká televize v neděli uvedla, že Nikulinův český advokát Martin Sadílek se chce v následujících týdnech znovu obrátit na Ústavní soud ČR a plánuje také podat podnět k Evropskému soudu pro lidská práva. O další možné spolupráci jedná Sadílek s americkými právníky Nikulina. Záleží na rozhodnutí rodičů, jak úzkou spolupráci si budou přát. Pokud by štrasburský soud rozhodl tak, že by to mohlo mít dopad na obnovu řízení, mohlo by to vést k odškodnění pro Nikulina, uvedla ČT.

Česká policie Nikulina zadržela předloni v říjnu na základě amerického zatykače, který ho spojuje s devíti skutky z let 2012 až 2013. Od té doby byl ve vazbě na Pankráci, do USA odletěl v noci na pátek. Podle amerických vyšetřovatelů se dopustil útoků na sociální sítě LinkedIn a Formspring a webové úložiště Dropbox. U soudu v San Francisku Rus uvedl, že se cítí být nevinen.

O Nikulinovo vydání usilovalo také Rusko. Podle českého ministra spravedlnosti Roberta Pelikána ale byla žádost USA o vydání Nikulina důvodnější.