Vydatný déšť a bahno. Hasiči na Moravě vyjížděli k zásahům téměř třicetkrát

Olomouc/Zlín Hasiči v Olomouckém kraji řešili v noci na neděli následky silného deště, vyjížděli k 15 událostem. Z pohledu lokací se jednalo o výjezdy nejvíce na Přerovsku, Olomoucku, také částečně na Prostějovsku, sdělil v tiskové zprávě mluvčí hasičů Zdeněk Hošák. Hasiči také museli třináctkrát zasahovat v Moravskoslezském kraji, nejednalo se ale o žádné větší problémy. Hasiči v krajích odčerpávali vodu ze zatopených domů, odklízeli bahno z komunikací nebo zabezpečovali odkrytou střechu.

„V Dřevohosticích nejprve místní jednotka vyrazila k pomoci s odčerpáním vody a celkovém úklidu jednoho z vyplavených domů. Návazně na to k místu rovněž dorazila profesionální jednotka stanice Přerov z důvodu zajištění vodou podemletého sloupu elektrického vedení,“ uvedl mluvčí.



V Oseku nad Bečvou hasiči zabezpečili komunikaci proti naplavování vody s bahnem. „Podobnou pomoc zajistili i hasiči v Lipníku nad Bečvou, poté co voda z chodníku zatékala do prodejny, hasiči v místě vystavěli zábrany pomocí pytlů z pískem. V Rouské na Přerovsku hasiči provedli oplach komunikace od bahna. Zaplavenou komunikaci bahnem s uvězněním dvou vozidel řešili také hasiči v Bělotíně na Přerovsku. Jednalo se o bahno na ploše zhruba sto metrů, vozidla se podařilo vytáhnout pomocí traktoru,“ uvedl Hošák.

Ve Šternberku hasiči u rekonstruovaného domu zabezpečili pomocí plachet odkrytou střechu. „Během večera také několikrát odčerpávali velkou vodní lagunu v prostorech právě probíhající výstavy zvířat. V Hlubočkách na Olomoucku hasiči pročišťovali ucpané kanály od naplavenin, hrozilo zde zatopení domů. Hasiči z Bohuňovic vyrazili k likvidaci spadeného stromu na komunikaci ze Šternberka na Lipinu,“ řekl Hošák.

Podle předpovědi meteorologů by v neděli v Olomouckém kraji mělo být oblačno, přechodně i polojasno. Přes den by oblačnosti mělo přibývat a na většině území by se měly objevit přeháňky, odpoledne a večer místy i bouřky.

Bouřky zasáhly i Zlínský kraj

Hasiče ve Zlínském kraji v noci na neděli také zaměstnala likvidace následků silného deště. Vyjížděli ke dvěma desítkám událostí. „Škody způsobené deštěm jsou v této chvíli pouze materiální. Zranění osob nebylo hlášeno,“ uvedl Žemlička.

Voda zaplavila několik sklepů, dostala se do objektů také kvůli rekonstrukci střechy. Ve zlínském hospici to bylo kvůli ucpanému potrubí. Hasiči museli také řešit nánosy bahna na silnici či vodu v podjezdu pod železnicí.

Po půlnoci vyjeli hasiči k šesti událostem, například v Březnici u Zlína se voda dostala do mateřské školy, v Bílovicích na Uherskohradišťsku byly nánosy bahna na silnici, v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku se ucpávalo koryto řeky pod mostem.

Mluvčí hasičů Moravskoslezského kraje Jakub Kozák řekl, že také v tomto kraji se zásahy hasičů týkaly většinou čerpání vody ze sklepů a odstraňování nánosů bahna z cest. „Zasahovali tam většinou dobrovolní hasiči. Bylo toho víc než normálně, ale nebylo to nic divokého,“ podotkl Kozák.

Ráno již v krajích neprší, podle předpovědi meteorologů by v neděli mělo být zataženo až oblačno, místy přechodně i polojasno. Déšť by se měl objevit jen občas, večer se však mohou opět objevit bouřky.