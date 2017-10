Po hádce s přítelkyní vyhodil čivavu z okna. Fotbalista dostal roční podmínku

KARVINÁ/PRAHA Počátkem srpna během hádky s přítelkyní vyhodil čivavu z okna, ta zhruba desetimetrový pád nepřežila. Bývalý fotbalista Havířova Karel Skoupý nyní již zná svůj trest. Okresní soud v Karviné mu ve zkráceném řízení za týrání zvířat udělil roční vězení s podmíněným odkladem na 30 měsíců. Muž rozhodnutí přijal, případ se tak uzavřel.

Incident se odehrál v pátek v noci z 5. na 6. srpna, kdy Skoupého partnerka hlídala šestiletou čivavu své matky. Ta jí psa svěřila po dobu své dovolené. Pětadvacetiletý muž se po návratu z práce s přítelkyní pohádal a údajně ji i napadnul. Událost vyústila ve vyhození psa z okna bytu ve třetím patře. Domácí mazlíček pád z téměř deseti metrů na zem nepřežil.

Fotbalista se tehdy hájil tím, že šlo o nešťastnou náhodu. Čivava jej prý kousla, a tak ji odhodil. Podle policie, která se o incident zajímala, ale psa muž v podnapilém stavu vyhodil záměrně. Případ proto později vyhodnotila jako týrání zvířat a postoupila jej karvinskému okresnímu soudu, který nyní ve zkráceném řízení rozhodl.



„Muži byl udělen trest odnětí svobody v trvání 12 měsíců s podmíněným odkladem na dobu 30 měsíců,“ informovala server Lidovky.cz Pavlína Jurášková, předsedkyně soudu. Skoupý mohl proti vyměřenému trestu podat odpor a podstoupit tak klasické soudní řízení. Podle Juráškové ale tak neučinil a závěr orgánu přijal. Součástí rozsudku je také uhrazení škody ve výši čtyř a půl tisíc korun majitelce.



Kvůli incidentu vyřazen z kádru

Server Lidovky.cz se fotbalistu pokoušel kontaktovat, Skoupý však zavěsil telefon se slovy, že nemá čas. Neodpověděl ani na zaslanou SMS zprávu.

Majitelka usmrcené čivavy, Martina Římanová, s rozhodnutím soudu souhlasí. „Věděla jsem, že za to asi nepůjde do vězení. Podmínka je, myslím si, dost dlouhá. V tomto ohledu jsem s trestem spokojená,“ uvedla. „Jsem ráda, že to mám černé na bílem, že toho psa zabil úmyslně, protože jeho tvrzení, že to bylo všechno omylem a náhodou jsem mu nevěřila,“ dodala.

Skoupý v mládežnickém věku hrával za ostravský Baník, kde později nastupoval i za tehdy třetiligovou juniorku. Do prvního mužstva se nikdy nedostal. Kvůli rozpadu baníkovské rezervy posléze odešel do Orlové, hrající rovněž třetí ligu. Po jejím pádu do krajského přeboru se před dvěma lety vrátil do divizního Havířova. Z jeho kádru byl po srpnovém incidentu vyřazen.

„Takový vzor v klubu rozhodně nechceme,“ uvedl již dříve předseda havířovského klubu Bronislav Šimša. S ohledem na přístup k výchově mládeže prý nemohl postupovat jinak.