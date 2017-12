Vyjednavače ODS posílil energetik Kuba. Jeho role může být stěžejní

PRAHA Do vyjednávacího týmu ODS přišel exministr průmyslu Martin Kuba, který se v posledních letech zaměřil na podnikání v oblasti energetiky.

Začala druhá etapa vyjednávání podpory pro novou vládu. Zástupci hnutí ANO se v úterý ráno sešli nad programovým prohlášením kabinetu Andreje Babiše s vyjednavači ODS. Jejich tým má čerstvou posilu: bývalého ministra průmyslu a obchodu Martina Kubu.

„Ve vyjednávacím týmu jsem od voleb. Poprvé se ale schůzka uskutečnila ve složení 4 na 4, takže se přidávám k původní vyjednávací trojici,“ řekl LN Kuba, který je v ODS považovaný společně s podnikatelem Pavlem Dlouhým za nejvlivnější duo jihočeské buňky. Kubu na jednání s hnutím ANO doprovodil předseda strany Petr Fiala, 1. místopředsedkyně Alexandra Udženija a šéf poslaneckého klubu Zbyněk Stanjura.

Muž plný energie

Ve sněmovních kuloárech se spekuluje, že Kubovým úkolem ve vyjednávání by měla být témata spojená s vládnutím v polostátní energetické skupině ČEZ. „Tak bych to neviděl. Jsem bývalým ministrem průmyslu a obchodu, tudíž se orientuji v oblastech průmyslu či energetiky. Není to tak, že bych se měl specializovat v jednání na ČEZ,“ vysvětlil někdejší druhý muž občanské demokracie.

Kuba a ČEZ Bývalý ministr nemá k ČEZ daleko. S energetickým obrem spojil svou podnikatelskou kariéru, na kterou se vrhl po odchodu z vysoké politiky. Týdeník Euro v říjnu informoval, že Kubova firma Omnia Invest Group investuje do výroby speciálních bateriových úložišť. Obchodní spolupráci navázala právě s ČEZ – jejich cílem je vedle českého i slovenský trh. Na konci roku 2016 založil Kuba společně s dceřinou společností ČEZ (ČEZ ESCO) společnou firmu ČEZ LDS, která se charakterizuje jako specialista na lokální distribuční sítě. Kromě toho se Kuba zabývá i revizemi kotlů a kořeny zapustil i v textilním průmyslu. Kubovým důležitým obchodním partnerem je podnikatel a generální ředitel fotbalového klubu Sparta Praha Adam Kotalík. Kuba ve vysoké politice padl ve volbách v roce 2013, kdy nedokázal coby lídr jihočeské kandidátky získat poslanecký mandát. Zaměřil se na regionální politiku, v regionálních volbách 2016 se dostal do krajského zastupitelstva. Hvězdná chvíle Kuby nastala v listopadu 2011, kdy nastoupil do Nečasovy vlády po padlém „odkláněči“ a ministrovi průmyslu Martinu Kocourkovi. O rok později se stal dokonce 1. místopředsedou ODS. Vždy ho ale tížila nálepka politika, který podléhá vlivu kontroverzního jihočeského bosse Pavla Dlouhého.

Kdo do vlády

Kubova role může být při jednáních s ANO stěžejní. V prvním kole schůzek krátce po říjnových volbách se jejím protagonistům nepodařilo najít shodu – jak programovou, tak personální.

Lze totiž předpokládat, že premiéru Babišovi se 10. ledna nepodaří získat ve sněmovně pro svou vládu důvěru dolní komory. Prezident Miloš Zeman již avizoval, že Babišovi dá šanci i ve druhém kole. V něm by se Babiš musel snažit přesvědčit o vládní koalici některou ze sněmovních stran.

Podle informací LN od zdrojů blízkých vedení ANO je spolupráce s občanskými demokraty stále nejvíce preferovanou možností. Dohromady by tyto dvě strany ve sněmovně získaly 103 mandátů.

Pokud by modří odmítli, jako druhá nejskloňovanější možnost zaznívá vytvoření menšinové vlády ANO a ČSSD, kterou by při hlasování podpořila KSČM.

Teoreticky je ve hře i obnovení koalice z období vlády Bohuslava Sobotky – tedy ANO, ČSSD a KDU-ČSL. Problém takové soustavy spočívá ve vyjádřeních čelných lidoveckých politiků Pavla Bělobrádka a především Jana Bartoška, kteří v uplynulých týdnech na Babiše a ANO zhusta útočili.