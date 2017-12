Výletní loď na západě Německa narazila do pilíře. Zranilo se 27 lidí

BERLÍN Na 27 zraněných si vyžádala nehoda švýcarské výletní lodě plující po Rýnu, která v úterý večer narazila do mostního pilíře u západoněmeckého města Duisburg. V nemocnicích skončilo 20 cestujících, všichni ale byli mezitím do středečního rána propuštěni do domácího léčení, uvedla agentura DPA.

Deník Frankfurter Allgemeine uvedl, že čtyři lidé při kolizi utrpěli vážnější zranění, nikdo z nich ale na životě ohrožen nebyl. Podle policie utrpěl kapitán při nehodě šok.

Loď Swiss Crystal, na které se do Nizozemska plavila více než stovka cestujících, především ze Švýcarska a zemí Beneluxu, a zhruba 30členná posádka, v úterý večer narazila do pilíře mostu dálničního tahu A42.

Most byl po nehodě z bezpečnostních důvodů uzavřen. Technická prohlídka ale neodhalila žádné bezprostřední riziko, proto dnes statik vydal souhlas s opětovným zprovozněním mostu. Znovuotevření mostu znamená úlevu dopravě, neboť dálnice A42 patří k hlavním tahům mezi Německem a Nizozemskem, autostrádu denně využívá v průměru 90.000 vozidel.

Rozsah škod na lodi, která prozatím kotví nedaleko místa kolize, znám není. Ze zveřejněných obrázků je ale patrné, že plavidlo má na přídi trhlinu, která je ale nad hladinou ponoru.