My jsme tu na to pyšní, zaznělo na umělecké škole při vládní lekci o sexuálním obtěžování

PRAHA Nahota není snad jinde na akademické půdě přijímána s takovou přirozeností jako na Akademii výtvarných umění. Studenti pražské AVU běžně malují nahá těla, jejich mentoři z řad učitelů s nimi často probírají sexualitu jako umělecké téma. Reportérka serveru Lidovky.cz přihlížela setkání uměleckého světa s představou vládní poradkyně k problematice sexuálního obtěžování. Obě strany hledaly možnosti, jak řešit případné harašení skryté v hávu tvůrčí činnosti.

„My jsme tu na to svým způsobem pyšní,“ zaznělo od nejmenované vyučující během přednášky na AVU o sexuálním obtěžování. Věta byla vyřčena s jistou nadsázkou, zároveň ale měla jasně poukázat na to, že prostředí AVU se vymyká standardům akademické půdy. „Jsme tu v podstatě jedna velká rodina, všichni o sobě všechno víme, nejde o anonymní prostředí“.

Vládní poradkyně Petra Kubálková, kterou mezi malíře vyslal ministr školství, si přesně toho byla vědoma. Přednáška na škole, kterou vedla 6. března, nebyla pokračováním kampaně s názvem Me Too, jak by si mnozí mohli myslet. Šlo o jednu z dílčích povinností ministerstva školství, ke které se zavázalo už před lety. Na základě výzvy ministra školství přednášku odsouhlasil rektor akademie.

Krásný vztah se studentkou

Cíl povídání Kubálkové před studenty i pedagogy byl jednoduchý. Vládní „lektorka“ měla umělce poučit o právním základu sexuálního obtěžování. Snažila se nabídnout i možná řešení, jak citlivě a bezpečně diskutovat na toto téma v prostředí dané instituce. Především kvůli tomu, kdyby někdo v téměř rodinném prostředí potřeboval pomoct. Přeci jen, anonymitu zde studenti na rozdíl od jiných škol neznají.

Nahota jako běžná součást studia na AVU.

„A co když budu mít jako pedagog krásný, ale skutečně krásný vztah se studentkou? Jak byste na to pohlížela a řešila to?“ zeptal se po hodinovém vyprávění členky vládní rady pro rovné příležitostí mužů a žen jeden ze členů akademického sboru školy, kde nahota během výuky vyvolává všechno, jen ne pobouření.



V místnosti se zhruba třemi desítkami studentů i vyučujících se ozval vlažný smích, jako by snad ani nemuselo jít o humor. Ohlas tato otázka vyvolala, soudě dle reakcí v posluchárně, hlavně u vládní poradkyně.

Stovky přednášek i audity ve školách

Nejen v Česku, ale i ve světě, měla Kubálková už stovky přednášek o tom, co je a co není na akademické půdě či v zaměstnání povoleno, provedla také několik auditů o sexuálním obtěžování.

Její jazyk tedy zní v uměleckém světě poněkud stroze a nekompromisně. „To vám klidně řeknu, zakázala bych to,“ odpověděla neútočně na závěr své řeči či spíše zamyšlení o tom, že by se vztah učitele a studentky netýkal jen dvou lidí, ale také celé školy – tedy ostatních pedagogů a studentů. I „sebekrásnější vztah“ podle ní nepřipadá na akademické půdě vůbec v úvahu. Kredibilita vzdělávací instituce by byla v tu chvíli v ohrožení.

Přednáška o sexuálním obtěžování na AVU.

Pedagogovi pak ještě s humorem odvětila, že by onen vyučující musel po dobu studia jeho vyvolené zanechat své profese. „Což by bylo asi dost těžké, kde jinde by pak učil?“ podotkla. „To já bych si něco našel,“ odvětil kantor. A ozval se smích. Konečně. Na malou chvíli už to vypadalo, že vládní poradkyně zažije jednu z nejtěžších chvil kariéry, jejímž cílem je především šíření osvěty v této oblasti.



Ačkoli mohla Kubálková přednáškou zahrnující grafy i slova o vládní strategii jemné duše působící na AVU trochu vyděsit, debata přesto probíhala v uvolněné atmosféře. Vládní „lektorka“ si od počátku uvědomovala, jak i sama přiznala, že není v korporátní společnosti.

SEZENÍ NA KLÍNĚ I VZHLED PORNOHVĚZDY Prý vypadám jako pornohvězda“ či „Takovýhle sra*** můžou vymyslet jenom baby“. I s takovými hláškami ze strany pedagogů se údajně setkaly studentky nejen na českých uměleckých školách. Tři z nich se o projevech sexismu rozhodly v loňském roce natočit krátké video. „Slyšely jsme i příběh o vyžadovaném dokazování osobní síly profesorovi sundáváním triček během ‚neformální schůzky doma‘,“ líčila tehdy v rozhovoru pro server Lidovky.cz za feministické uskupení Čtvrtá vlna Marie Lukáčová.

Toho si ale byl vědom také další účastník debaty – tedy vedení školy. „Víte, my se tu všichni dobře známe. Jsme jedna velká rodina,“ pronesla směrem k přednášející prorektorka. „Je potřeba se zamyslet nad určitým ‚zcitlivováním’,“ navnadila pak své kolegy i studenty k zamyšlení.

Členka vládní rady si uvědomuje, že AVU funguje na odlišném principu od jiných škol.

„Podle mého názoru má umělecké prostředí určitá specifika a to převážně v přístupu k nahotě, sexualitě, které jsou předmětem umění. Umělecké prostředí má zrcadlit ducha společnosti, klást otázky a posunovat hranice. Což je poslání samotného umění. Na druhou stranu pohybuje se zde v institucializovaném vzdělávacím systému, který má také svá pravidla. Vysoká škola je místo, kde se lidé vzdělávají, je to vlastně jejich zaměstnání, a tak by měli mít také patřičné mechanismy na osobní ochranu,“ sdělila po přednášce reportérce serveru Lidovky.cz.

Obranné mechanismy jako nutnost

Akademie, stejně jako další státní školy či korporace je institucí, která by podle ní měla mít jasně nastavena pravidla. Studenti i pedagogové by měli vědět, co je akceptovatelné a za jakých podmínek, měli by znát i mechanismy, jak se jeho představitelé mohou domáhat práv.

„Z toho pohledu na AVU platí veškerá relevantní legislativa. Naopak umělecká škola má tento postoj stížený tím, že téma sexu, nahoty a sexuality jsou předmětem akademického konání. Nemohou tedy prostě tabuizovat toto téma, jako můžou korporace. Přesto si myslím, že některé jevy se naopak zakázat mohou, stejně jako je zakazují korporace, například vztahy na pracovišti, respektive škole,“ dodala autorka vládní koncepce v otázce sexuálního obtěžování. Vedení školy se k dotazům serveru Lidovky.cz nevyjádřilo.