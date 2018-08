‚Vymyli mu mozek na univerzitě.‘ Matka Usámy bin Ládina prolomila mlčení o synovi

DŽIDDA/PRAHA Matka Usámy bin Ládina poprvé promluvila o svém synovi. Byl pro ni vždy hodný chlapec, podle Usámových bratrů si nikdy nepřipustila, že by byl Usáma schopný útoků a viní všechny kolem něj. Na univerzitě mu prý vymyli mozek.

„Můj život byl velice složitý, protože byl tak daleko ode mě,“ začala Alia Ghanemová vypravování o svém synovi čtyřiaosmdesátiletá matka největšího teroristy všech dob. Poprvé od útoků 11. září 2001, za kterým stál Usáma bin Ládin, promluvila jeho matka pro deník The Guardian o tom, jak ho celý život vnímala.



„Byl velice hodné dítě a miloval mě hrozně moc,“ vyprávěla o svém synovi Ghanemová, která měla s bin Ládinovým otcem ještě dva další syny. Usáma se prý velice rád učil, ale právě studium ekonomie na Univerzitě Džidda v Saudské Arábii ho nejvíce poznamenalo.

„Lidé na univerzitě jej hodně změnili. Stal se z něj úplně jiný muž. Byl hodný chlapec, dokud nepotkal určité lidi, kteří mu v jeho dvaceti letech prakticky vymyli mozek. Můžete je klidně nazývat kultem. Na tyto věci mají dostatek peněz. Vždycky jsem mu říkala, ať se od nich drží dál, ale on mi nikdy nepřiznal, co ve skutečnosti dělal, protože mě na to až příliš miloval,“ vysvětlila Usámova matka.

Mladý bin Ládin se po studiích odebral do Afghánistánu, kde byl rozhodnutý bojovat proti Sovětské invazi. Spřátelil se s řadou bojovníků a vlivných lidí. Své bohatství, které získal od svých vlivných příbuzných, následně utratil, aby si v Afghánistánu koupil vliv.

„Všichni, kteří jej poznali jako mladého, si jej vážili. Na začátku jsme na něj byli velice pyšní. Dokonce i saudskoarabská vláda se k němu chovala velice ušlechtile, zdvořile. A pak se z Usámy stal mudžáhid (muslimský bojovník ve svaté válce – pozn.aut.),“ popsal události Usámův bratr Hassan.

„Utratil všechny svoje peníze na Afghánistán. Vždycky se tam vetřel po záminkou rodinného podnikání,“ vypráví Ghanemová, kterou by prý nikdy ani nenapadlo, že se z jejího syna stane džihádista. „Byli jsme extrémně zklamaní. Nechtěla jsem, aby se cokoliv z toho stalo. Proč všechno takhle zahodil?“ ptá se Usámova matka. Jeho rozhodnutí dodnes nechápe.

V 90. letech již působil ve vedení al-Káidy. Tehdy již byl v hledáčku tajných služeb USA i Velké Británie, ale rodina jej i tak dvakrát navštívila na základně nedaleko Kandaháru. I přesto, že jej cizí vlády nemohly najít, jeho rodina o něm věděla vždy. Jejich poslední setkání proběhlo v roce 1999.

„Bylo to nedaleko letiště, které ukořistili od Rusů. Byl hrozně šťastný, že nás mohl přijmout. Ukazoval nám všechno a byl s námi prakticky pořád. Nechal zabít nějaké zvíře a měli jsme hostinu. Všechny tehdy pozval,“ vypráví Ghanemová.

Podle Usámova druhého bratra však jeho matka nikdy nepřipustila, že by za hrůzné teroristické útoky mohl její milovaný prvorozený syn.

Při útocích na Světové obchodní centrum zahynulo 2 752 lidí

„Bude to sedmnáct let od 11. září a ona toho stále v sobě spoustu popírá o Usámovi. Milovala ho tak moc, že ho odmítá vinit. Namísto toho viní všechny kolem něj. Vidí ho jen jako svého hodného chlapce, jako jsme ho znali všichni. Ona nikdy nepoznala jeho džihádistickou tvář,“ vysvětlil Ahmad.

Rodina prý byla naprosto šokována, když došlo k útokům 11. září. „Byl to zvláštní pocit. Věděli jsme, že to byl Usáma během prvních 48 hodin. Od nejmladšího po nejstaršího jsme se za něj styděli. Věděli jsme, že budeme čelit strašným následkům. Celá rodina v zahraničí i v Saudské Arábii,“ řekl Usámův bratr.

Členové rodiny tehdy byli roztroušení po Sýrii, Libanonu, Egyptě a Evropě. V Saudské Arábii na všechny byl uvalen zákaz cestování. Vláda se snažila rodinu kontrolovat. I po sedmnácti letech rodina stále podléhá dohledu.

„Byl jsem na něj pyšný ve smyslu, že to byl můj nejstarší bratr. Naučil mě toho hodně. Ale nemyslím si, že jsem na něj byl kdy pyšný jako na muže. Stala se z něj hvězda světového formátu, ale bylo to úplně k ničemu,“ dodal na závěr Usámův bratr Hassan.