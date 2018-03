Přijde dnes odveta EU za Skripala? Rusko čeká identifikace obětí z vyhořelého obchodního domu

Podle zahraničních médií dnes začne vyhošťování ruských diplomatů z EU v odvetě za otrávení exagenta Sergeje Skripala. Mluví se i o české reakci, kterou však ministr v demisi Andrej Babiš zatím nepotvrdil. Rusko bude identifikovat nejméně 37 obětí po nedělním požáru obchodního centra v sibiřském městě Kemerovo. Pražský vrchní soud se bude zabývat zřejmě nejzávažnější kauzou Radovana Krejčíře a David Rath bude mít korupční kauze závěrečnou řeč.

Co bude s ruskými diplomaty? Dvacítka členských států EU, včetně Česka, by už dnes mohla v reakci na otravu bývalého agenta ruské vojenské rozvědky Sergeje Skripala jedem zvaným Novičok vypovědět ruské diplomaty. S odkazem na nejmenované diplomatické zdroje o tom o víkendu napsala CNN i agentura Bloomberg. Podle druhého zmíněného zdroje by se k evropským zemím mohly připojit i USA. Premiér v demisi Andrej Babiš v sobotu na dotaz ČTK, zda může informaci o pondělním termínu vypovězení ruských diplomatů z ČR potvrdit, v SMS zprávě odpověděl: „Jak jsem již oznámil, budu to řešit v pondělí s ministrem zahraničních věcí (Martinem Stropnickým).“ Pro server iDNES.cz uvedl bez časového upřesnění, že Česko chystá reakci: „My taky musíme reagovat na ten vylhaný výrok ruské strany, že tady máme novičok.“

Třetí nejvlivnější muž USA v Praze. Babiš tak bude mít zřejmě nabitý pondělek. Kromě otázky vyhoštění ruských diplomatů se odpoledne sejde s třetím nejvýše postaveným úředníkem USA, předsedou sněmovny reprezentatnů amerického Kongresu Paulem Ryanem, který v sobotu přiletěl do Česka. Jeho návštěva byla plánovaná jako soukromá. Setkání s prezidentem Milošem Zemanem na programu nebylo.

Tragédie v obchodním centru. Nejméně 37 lidí, z toho devět dětí přišlo o život při požáru v několikapodlažním obchodním centru v sibiřském městě Kemerovo, které leží asi 3000 kilometrů na východ od Moskvy. Hasiči v částečně zříceném objektu během noci pátrali po dalších 69 lidech, z toho 40 dětech. Jde tak zřejmě o jednu z největších katastrof podobného typu v zemi za posledních 15 let. Tamní úřady oznámily, že dnes budou pokračovat ve vyšetřování příčiny požáru a zahájí identifikaci obětí.



Krejčíř, Čepro a soud. Po téměř dvou a půl letech opět zazní v české soudní síni při trestní kauze jméno někdejšího podnikatele a poslední dobou především kriminálního bosse Radovana Krejčíře, který sedí ve vězení v JAR. Pražský vrchní soud se pokusí definitivně vypořádat s jeho patrně nejzávažnější kauzou, v níž měl stát v čele skupiny snažící se vytunelovat státní podnik Čepro. Soud se bude zabývat i Krejčířovým plánem zavraždit celníka, který mu měl předtím pomoci k penězům v jiném kriminálním plánu.

Zadržený expremiér. I dnes budeme sledovat vývoj kolem katalánského expremiéra Carlese Puigdemonta, který byl v neděli zadržen v Německu poté, co se snažil z Finska, jež na něj obdrželo mezinárodní zatykač, odcestovat zpět do svého belgického exilu. Puigdemontovi hrozí ve Španělsku za vzpouru kvůli zorganizovanému referendu o nezávislosti Katalánska až 25 let vězení. Na jeho obranu vyšly v neděli večer do ulic Barcelony desetitisíce demonstrantů. Potyčky s policejními těžkooděnci, kteří byli vyzbrojeni obušky, podle agentur skončily několika lehčími zraněními.

Rathova závěrečná řeč. Krajský soud v Praze dnes bude dále řešit korupční kauzu kolem bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha, jemuž žalobce navrhuje 8 až 9 let vězení a propadnutí majetku. Rath by dnes měl začít svoji závěrečnou řeč.

Michelin udělí „evropské“ hvězdy. Gastronomický průvodce Michelin na dnešním slavnostním vyhlášení v maďarské Budapešti oznámí držitele nových hvězd ve svém evropském vydání. Obdrží je i Češi?

Exprezident u soudu. V Brazílii má soud rozhodovat o stížnosti exprezidenta Luize Luly da Silva proti trestu 12 let vězení, který Lulovi tento soud udělil za korupci. Očekávají se demonstrace na podporu tohoto oblíbeného politika.

Varufakisova nová strana. Bývalý řecký ministr financí Janis Varufakis, který se před lety výrazně podílel na roztržce Atén s mezinárodními věřiteli, zejména eurozónou, oznámí založení nové politické strany. Má být napojena na jeho panevropské hnutí DiEM25.

Dnes je Modré pondělí. Jeden ze dnů pašijového týdne, který začíná Květnou nedělí a končí Velikonocemi. V tento den se v kostelích vyvěšovaly modré látky.