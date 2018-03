Výrazný hlas a oslnivé charisma. Zpěvačka LP přijede v létě znovu do Prahy

Americká zpěvačka Laura Pergolizzi známá jako LP se po loňském úspěchu vrací do Prahy. V červenci vystoupí v pražském Foru Karlín. Koncert se bude konat 8. července.

Poté, co minulý rok v Praze vyprodala dva koncerty v pražském klubu Roxy během pěti minut a na festivalu Colours of Ostrava pobláznila desetitisícové publikum, se zpěvačka LP vrací do Prahy.

„Řekla bych, že jsem skrz naskrz písničkářka a chytlavost pro mě není sprosté slovo,” tvrdí o sobě zpěvačka s italskými kořeny. Nebýt lodi vytetované na prsou a ukulele v ruce, připomínala by štíhlou postavou v pánském obleku a kudrnatými vlasy mladého Boba Dylana.

Zpěvačka se nejdříve proslavila jako autorka skladeb známých zpěvaček - Rihanny, Cher či Christiny Aguilery. Se svými vlastními skladbami uspěla ve Spojených státech až v roce 2012 po vydání alba Into the Wild: Live at EastWest Studio. Loni v létě pak slavila další úspěch s albem Death Valley. V loňském roce naplno prorazila se svou skladbou Lost On You, kterou obsadila světové hitparády.



Narodila se a vyrůstala v New Yorku, dnes žije v Los Angeles. Průlom v její kariéře přišel se skladbou Into the Wild použitou v reklamě na Citibank a následně albem Forever for Now produkovaném Robem Cavallo (Green Day, Linkin Park, Dave Matthews Band), kdy se v početné sestavě muzikantů objevila také Isabella Summers (Florence and the Machine). Větší úspěch přišel se skladbou Muddy Waters, bodující ve vypjaté scéně čtvrté série televizního seriálu Orange Is The New Black. Všechny úspěšné skladby zařadila LP na čtvrté album Lost On You, se kterým se začal po zásluze naplňovat její americký sen.

Předprodej vstupenek probíhá od 29. března, 10.00 v sítích GoOut a Ticketpro.