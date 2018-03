Polské vyrovnání s minulostí. Posmrtná degradace čeká i generála Jaruzelskiho

VARŠAVA/PRAHA Polská konzervativní vláda chce zpětně degradovat generály, kteří hráli klíčovou roli během výjimečného stavu v letech 1981 až 1983. Konkrétně se má jednat o členy tehdejší Vojenské rady pro záchranu Polska (WRON), jež svého času převzala veškerou vládu v zemi.

K jejím nejznámějším členům patřili generálové Wojciech Jaruzelski, který byl ve zmíněném období premiérem a ministrem obrany, či ministr vnitra Czesław Kiszcsak.

Pokud by poslanci vládní návrh schválili, dotkl by se ale například i Mirosława Hermaszewského. Ten byl prvním polským kosmonautem a dodnes ho kvůli tomu považují mnozí Poláci za hrdinu. Během válečného stavu byl pak i on členem WRON a později mu byla udělena hodnost brigádního generála. Dnes 77letý Hermaszewski je jedním z mála členů bývalého vojenského vedení země, který ještě žije, případně je stále ještě veřejně aktivní.

„V panteonu slávy a národní cti není místo pro ty, kteří nesou zodpovědnost za tragické události v Polské lidové republice,“ uvedl k tomu vládní poslanec Tadeusz Cymański. Z degradovaných generálů by se následně stali řadoví vojíni.

Návrh vlády vychází z dlouhodobého úsilí strany Právo a spravedlnost (PiS) korigovat z jejího pohledu chybnou politiku raných devadesátých let. Tenkrát byl přechod k demokracii doprovázen z pohledu konzervativců přílišnými kompromisy s funkcionáři komunistického režimu.

To mělo na straně jedné překonat rozdělení společnosti. Zároveň ovšem „politika tlusté čáry“ v následujících letech znemožnila podle některých názorů vyrovnat se s komunistickou minulostí.

Faktem například je, že málokterý z tehdejších politiků se musel za své činy před rokem 1989 zodpovídat před soudem.

Jaruzelski ničeho nelitoval

To platilo především o Wojciechu Jaruzelském, jenž 13. prosince 1981 v televizním projevu oznámil zavedení výjimečného stavu. Během následujících dvou let bylo zatčeno na 90 tisíc členů a sympatizantů nezávislého odborového hnutí Solidarita.

Jaruzelski se až do své smrti v roce 2014 bránil tím, že označoval výjimečný stav za „menší zlo“, které prý zabránilo invazi sovětské armády do země. Generál ovšem také dříve sehrál klíčovou roli při potlačení protestů v Gdaňsku, Štětíně a Gdyni v roce 1970.

Během přechodu k demokracii v roce 1989 pak byl Jaruzelski hlavou státu. Když začátkem prosince 1990 svůj úřad předčasně opustil, přiznal, že se v minulosti dopustil řady chyb, a omluvil se za to. V roce 2008 byl proti němu zahájen proces, v němž čelil spolu s dalšími vysokými komunistickými funkcionáři obžalobě kvůli vyhlášení výjimečného stavu. Za to mu hrozil trest až deset let. Kvůli špatnému zdravotnímu stavu se ale přelíčení prakticky neúčastnil.

Návrh na degradaci generála Jaruzelského není nový. O něco podobného usilovala vláda PiS již v roce 2007. Tehdejší prezident Lech Kaczyński, bratr premiéra a šéfa PiS Jarosława Kaczyńského, mu chtěl navíc odebrat i všechna státní vyznamenání.

Vláda to ale již nestihla prosadit, protože v listopadu 2007 prohrála volby a nová parlamentní většina v čele s liberálně-konzervativní Občanskou platformou (PO) Donalda Tuska od schválení zákona upustila.