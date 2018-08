Vyšetřování a následky katastrofy v Janově i fotbalový Superpohár

Firma provozující most v italském Janově, jehož část se v úterý zřítila, odmítla, že by podcenila údržbu stavby. Podle šéfa pobočky firmy Autostrade pro oblast Janova byl most pravidelně monitorován a kontroly neukázaly, že by hrozilo nebezpečí zřícení, informovala agentura ANSA.

Odklízení následků. „Nebyl absolutně žádný důvod, proč by měl být most považován za nebezpečný. Prováděli jsme množství různých kontrol a žádná z nich neukazovala, že by hrozilo něco takového,“ řekl agentuře ANSA Stefano Marigliani z firmy Autostrade. Dodal, že kontroly byly dokonce přísnější, než vyžaduje zákon.

Podle Mariglianiho neukázala na žádné nebezpečí ani poslední speciální měření ze začátku roku 2017, která měla zjistit případné poruchy v kabelech nebo silových elektrických vedeních. Podle jednoho ze svědků neštěstí se stometrový úsek kilometrového Morandiho mostu zřítil poté, co do spodku pilíře uhodil blesk.



Při pádu zemřelo nejméně 35 lidí, zranil se i český řidič kamionu. Dnes by mělo pokračovat vyšetřování a odklízení následků katastrofy.



Bakala před komisi nechce. V 9:00 začne schůze sněmovní vyšetřovací komise k prověření privatizace OKD. Na programu jsou neveřejné výslechy svědků. Komise požádá policii, aby předvedla k podání výpovědi finančníka Zdeňka Bakalu. Ten se dostavit odmítá.



Mauritiusiové v Praze. Začíná světová výstava poštovních známek PRAGA 2018. Mají být vystaveny nejcennější známky světa Modrý a Červený Mauritius.

Největší vojenská přehlídka. Tradiční vojenská přehlídka ve Varšavě má být tentokráte největší od pádu komunismu, Polsko totiž slaví 100 let od opětovného získání nezávislosti.

Fotbalový Superpohár. Fotbalisté Realu Madrid si zahrají s městským rivalem Atléticem o Superpohár UEFA. Poprvé v šestačtyřicetileté historii souboje úřadujících šampionů Ligy mistrů a Evropské ligy se utkají týmy ze stejného města. „Bílý balet“, který začíná novou éru s trenérem Julenem Lopeteguim a bez hvězdného kanonýra Cristiana Ronalda, může trofej získat potřetí za sebou, což se ještě nikomu nepovedlo. Zápas se uskuteční v estonské metropoli Tallinnu od 21:00.