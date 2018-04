Vyšetřovatel se dál zajímá o Trumpa, protiprávní jednání při volbách zatím neodhalil

Washington Zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, který objasňuje roli Ruska v předloňských amerických prezidentských volbách, se sice nadále o prezidenta Donalda Trumpa zajímá, nic ale zatím na Trumpovo případné protiprávní jednání neukazuje. Mueller to podle informací listu The Washington Post řekl v březnu Trumpovým právníkům. Mueller se v rámci svého vyšetřování soustředí na Trumpovo blízké okolí a vedení jeho bývalého volebního štábu, prezident opakovaně jakékoli spolčování s Rusy během kampaně popírá.

Mueller počátkem března jednal s Trumpovými zástupci o možnosti prezidenta vyslechnout a při této příležitosti řekl, že Trump je předmětem vyšetřování, ale že Trumpa v současné době nepovažuje za kriminální cíl. Termín předmět vyšetřování prokuratura používá pro osoby, jejichž jednání úřady vyšetřují, ale nemají dostatečné důkazy na vznesení obvinění, poznamenal The Washington Post. Stanice CBS News z Muellerova prohlášení vyplývá, že prezident podle dosavadních závěrů žádný zločin nespáchal.



V Trumpově týmu Muellerovo vyjádření vyvolalo podle The Washington Post názorové spory. Část poradců včetně prezidenta to vnímá jako ujištění, že Trumpovi nic nehrozí. Další to naopak považují za past, kdy Mueller chce prezidenta vylákat k výslechu, což by Trumpa nakonec mohlo po právní stránce poškodit.

Vyšetřovatel bude mít s prezidentem schůzku

Mueller chce s prezidentem hovořit, neboť tvrdí, že tak chce lépe pochopit, zda Trump neměl nějaké úmysly k maření ruského vyšetřování. Výslech prý také bude dalším krokem k uzavření vyšetřování.

Zvláštní vyšetřovatel údajně také Trumpovým právníkům řekl, že připravuje zprávu o prezidentově jednání a o možném bránění výkonu spravedlnosti. Zprávu dostane náměstek ministra spravedlnosti Rod Rosenstein, který na kauzu formálně dohlíží. Zda bude dokument zveřejněn, jasné není.