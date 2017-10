Puigdemont: Chci mandát k vyhlášení nezávislosti. Předtím ale budu jednat s Madridem

Barcelona Katalánský premiér Carles Puigdemont v úterý požádal katalánský parlament o mandát k vyhlášení nezávislosti Katalánska na základě výsledků referenda z 1. října. Zároveň však prohlásil, že by nejprve chtěl několik týdnů času na vyjednávání s Madridem, než vstoupí deklarace v platnost.

„Výsledky referenda opravňují Katalánsko k tomu, aby se stalo nezávislým státem,“ uvedl Puigdemont v napjatě očekávaném projevu. Současně zdůraznil, že chce snížit napětí mezi Katalánskem a centrální vládou v Madridu.

Nezávislost by kvůli obavám z chaotické situace chtěl Puigdemont vyhlásit na zasedání své vlády až po několika týdnech. Během této doby hodlá přesvědčit španělského premiéra Mariana Rajoye, aby akceptoval výsledky katalánského referenda, které Madrid označuje za neústavní.

Puigdemont vedl spor s radikálními separatisty v regionálním parlamentu o vyznění svého úterního projevu o nezávislosti Katalánska. Jak informovala z místa zpravodajka francouzského listu Le Monde, poslanci krajně levicové katalánské Kandidátky lidové jednoty (CUP), kteří podporují menšinovou Puigdemontovu vládu, nechtěli žádné mnohoznačné prohlášení, které by bylo možné vykládat různým způsobem. Puigdemont si naopak podle Sandrine Morelové nepřál příliš „kategorickou deklaraci“.



Očekávaný premiérův projev se kvůli vyjednávání na poslední chvíli zdržel o více než hodinu. Puigdemont měl hovořit před poslanci katalánského regionálního parlamentu od 18:00 SELČ. V tuto dobu se u řečniště vytvořil hrozen fotoreportérů a sál se začínal zaplňovat zákonodárci. Následně ale opět svá místa většina z nich opustila, jak ukázaly záběry televizí, které hodlají Puigdemontův projev přenášet v přímém přenosu.

Puigdemont byl na jedné straně pod mohutným tlakem španělské ústřední vlády, Evropské unie a místních podnikatelských kruhů, aby situaci nehnal na ostří nože a od dalších separatistických záměrů ustoupil. Na druhé straně byl pod tlakem svých spojenců v katalánském regionálním parlamentu, kteří naopak požadovali jednoznačné vyhlášení nezávislosti a v jejichž rukou je i osud současného Puigdemontova kabinetu.

Rozpolcená společnost v otázce nezávislosti

V ulicích Barcelony byla očekávání nejednoznačná, což odpovídá skutečnosti, že společnost je v otázce nezávislosti rozpolcená. Poblíž budovy parlamentu v úterý popojížděly dvě desítky traktorů s katalánskými vlajkami a na místní promenádě se shromáždil dav stoupenců nezávislosti.

„Jsem nadšená,“ řekla podle agentury Reuters 51letá úřednice Maria Redonová. „Celý svůj život jsem na to čekala, hodně jsme bojovali, abychom se dočkali nezávislé Katalánie,“ dodala.

Šestatřicetiletý číšník Carlose Gabriela vyhlášení nezávislosti nevěřil. „Neudělá to. Skočil by tak do prázdného bazénu,“ řekl o Puigdemontovi. „Tito lidé vědí, že to je pouhý sen, něco velmi komplikovaného, něco, co pro nás bude mít mnoho negativních důsledků,“ citovala Gabriela agentura Reuters.