Vytancuj z jedoucího auta. Policie varuje před nebezpečným internetovým hitem

LOS ANGELES Když americký rapper Drake psal písničku In My Feelings, tak určitě netušil, že kvůli ní bude řada lidí riskovat život. Na ní je totiž založený nový internetový fenomén, takzvaná Kiki Challenge (Kiki výzva), při které mladí lidé vystupují z jedoucích aut, tancují a nedávají pozor na své okolí.

„Kiki, miluješ mě? Jedeš v tom se mnou? Řekni, že mě nikdy neopustíš,“ zpívá rapper Drake v písničce In My Feelings. Ta se objevila na jeho albu Scorpion.To vyšlo letos v červnu a kromě nadšených ohlasů kritiky sbírá i skvělá umístění v hitparádách.



Kiki Challenge (Někdy uváděna také jako In My Feelings Challenge) je internetový hit, při kterém se dotyčný za doprovodu Drakeovy písně natáčí. Videa většinou začínají tím, že dotyčný jede v autě, ale záhy z něj vystupuje a tancuje vedle stále jedoucího auta. Kouká se při tom neustále do kamery, která je ve voze nainstalována. Netřeba vysvětlovat, proč je celá činnost nebezpečná pro aktéry i jejich okolí. Někteří si sice videa „zmírňují“ například tím, že vystupují ze zastaveného auta, ale činnost je to stále nebezpečná.

Tanečníci zastavují dopravu, vrážejí do sloupů veřejného osvětlení nebo zakopávají od víka od kanálů. Několik jich srazila protijedoucí auta a na snad nejznámějším videu je bezmocné aktérce ukradena během jejího tance z kabelka. Vše je umocněno tím, že by se tanečník měl celou dobu dívat přímo do kamery a neuhýbat pohledem, takže nemá ponětí o svém okolí. Před nebezpečným tancem už varuje na Twitteru například indická nebo španělská policie.



K fenoménu se připojila i řada celebrit. Například herec Will Smith nebo zpěvačka Ciara se také natočili, jak tancují na Drakeovu písničku. Ani jeden z nich při tom ale nevystupuje z auta.