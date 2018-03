Vyzkoušejte kachnu s kaštanovými knedlíky a černobýlem

Věřili byste, že se pelyněk černobýl prodává v německých samoobsluhách v regálech s kořením? Vedle bobkového listu a majoránky. Pytlíčky, které jsem viděla, stály 1,69 eur. Zdálo se mi, že se to se mi snad jenom zdá, protože předtím jsem si ho natrhala na mezi asi tak za 50 eur. Tenhle recept, který považuji od prvního do posledního písmenka za svůj patent, se celým názvem jmenuje: Kachna na pelyňku a kaštanový knedlík.

Kachna s kaštanovými knedlíky

4 kachní stehna nebo prsa nebo kombinace obojího



½ lžičky soli



2 cibule nebo 4 šalotky



svazeček sušeného pelyňku černobýlu



Na knedlíky

4 žemle



60–70 g másla



180 g oloupaných jedlých kaštanů



100 ml mléka



3 vejce



velká špetka soli



2 lžíce hrubé mouky



špetka muškátového oříšku



svazeček listů totenu menšího



Maso zprudka opečte na suché nepřilnavé pánvi. Pak je přendejte do velkého pekáče, jemně osolte. Přidejte cibuli nakrájenou po délce na čtvrtky nebo šalotku nakrájenou na poloviny. Pečte zvolna přikryté poklicí při 150 °C asi hodinu. Pak přidejte pelyněk a pečte ještě další hodinu, ke konci pečení odklopte poklici a nechejte zvolna dojít, aby se udělala kůrčička.

Mezitím udělejte knedlíky. Žemle nakrájejte na kostičky. 20 g másla rozpusťte a nechte rovnoměrně nasáknout do žemlí. Opečte je dozlatova v troubě na plechu. Ve vlažném mléku rozpusťte zbylých 50 g másla a přidejte žloutky. Směsí přelijte kostičky žemlí a nechejte asi 10 minut stát. Mezitím ušlehejte z bílků tuhý sníh. Do namočených žemlí přidejte sůl, muškátový oříšek, nasekaný toten, hrubou mouku a nasekané kaštany. Promíchejte a do směsi lehce zapracujte tuhý sníh.

Z hmoty vytvořte dva malé válečky, zabalte je a utáhněte do potravinářské folie, zaviňte do alobalu a dejte vařit do vroucí vody na 25 minut. V průběhu vaření knedlíky obraťte.

Podávejte na nahřátých talířích, s pivem.