Whistleblower: Cambridge Analytica působila v Česku. Informace sdílela i s Lukoilem

LONDÝN/PRAHA Whistleblower Christopher Wylie potvrdil u výslechu před britskou parlamentní komisí, že firma Cambridge Analytica, viněná z ovlivnění voleb, působila i v České republice. Poslanci se také ptali na propojení s ruskou ropnou společností Lukoil, pro kterou dříve pracoval poradce prezidenta Miloše Zemana Martin Nejedlý.

„Slyšel jsem o jejich práci v České republice, ale nemám o tom žádné přímé informace,“ uvedl na úterním výslechu před britskou parlamentní komisí Christopher Wylie, whistleblower, tedy informátor z prostředí firmy, ze společnosti Cambridge Analytika (CA), která měla zneužít data milionů lidí z Facebooku k ovlivnění až 200 voleb v zemích po celém světě, včetně amerických prezidentských voleb a referendu o brexitu.



„Je tu totiž zjevná vazba mezi Lukoilem a Českou republikou, poněvadž jeden z vysoce postavených pracovníků Lukoilu, radí novému prezidentovi České republiky,“ vysvětlila jedna z poslankyň svůj dotaz. Poradcem prezidenta, kterého zmiňovala je Martin Nejedlý, který přešel z Lukoilu do Zemanova týmu po volbách v roce 2013.

Whistleblower britské parlamentní komisi mimo jiné poskytl k prozkoumání i prezentaci šéfa Cambridge Analytica Alexandra Nixe pro ruskou ropnou společnost Lukoil.



Wylie jim však nemohl poskytnout hlubší informace, jelikož nebyl součástí celého procesu jednání s Lukoilem.



„Čeho jsem přímým svědkem byly setkání, prezentace, diskuze a konferenční hovory s Lukoilem. Nemohu říci, jaká data putovala k Lukoilu, ale konverzace s Lukoilem se točily kolem dvou věcí. Za prvé to byly bílé knihy, které jsem sepsal o tom, čeho jsme schopní, jaká data používáme, jaké jsou naše kapacity,“ uvedl Wylie před komisí.

„Za druhé to byly prezentace přímo od Alexandra Nixe, na jejichž úplně prvním slidech byla pomlouvačná kampaň z Nigérie, desinformační kampaň v Nigérii, podkopání důvěry v občanské instituce v Nigérii a tuto prezentaci dal Nix Lukoilu,“ vypověděl whistleblower. Podle něj putovaly emaily přímo k šéfovi ropné společnosti.

„Nechápal jsem tehdy jednu věc. Proč tato ruská ropná společnost chce vědět, jak my sbíráme data, když my neoperujeme na žádných místech, kde má tato společnost zájmy. Je to ropná společnost, na co potřebuje masivní profilovací projekty?“ ptal se na jednání Wylie.

Profesoři CA jezdili do Ruska

Podle něj také nedávalo smysl, proč se snažil Alexandr Nix ukázat své dovednosti s dezinformacemi firmě, která má velmi blízký vztah s FSB. Zároveň upozornil u výslechu na to, že profesoři, kteří vytvořili profilovací profilovací systém, na jehož základě mohla Cambridge Analytica ovlivňovat volby, jezdili pravidelně do Ruska a značnou část svých projektů dělali z Ruska.

Podle Wylieho už samotné sdílení informací s Rusy znamenalo velké ohrožení a nabídlo Rusku nové možnosti a příležitosti. Nakolik však vedení CA spolupracovalo s ruskou ropnou společností, nedokázal Wylie odpovědět.

První zmínky o působení společnosti Cambridge Analytika respektive její dceřinné společnosti v České republice se objevily v reportáži televize Channel 4. Člen úzkého vedení Mark Turnbull hovořil o „jisté východoevropské zemi“, kde společnost právě dokončila práci na velmi úspěšném projektu.



„Nikdo ani netušil, že tam byli. Prostě se jen nechali unášet. Přišli jako duchové, udělali práci a vypařili se,“ řekl Turnbull ve skryté nahrávce reportérů v utajení.

„Pokud chcete, aby si si vás nikdo nevšiml, dokud nebude po volbách a vy neodejdete ze země, je velice výhodné mít mnoho společností v různých zemích,“ vysvětlil před komisí Wylie působení CA při ovlivňování voleb.