William a Kate zveřejnili první oficiální fotky syna Louise, vévody z Cambridge

LONDÝN Princ Louis, nejnovější přírůstek do britské královské rodiny, se narodil už 23. dubna. Jedná se o třetí dítě prince Williama a vévodkyně Kate. Louis se zařadil na páté místo v pořadí nástupnictví na trůn, na němž už 66 let sedí jeho prababička, královna Alžběta II..

„Princ William i vévodkyně Kate by chtěli poděkovat všem lidem, za jejich laskavé zprávy, které jim napsali po narození prince Louise a zároveň při příležitosti třetích narozenin princezny Charlotty,“ uvedl kensgigtonský palác na svém Twitteru a přidal fotografii z 2. května, kde princezna Charlotte drží svého mladšího bratra v náručí.

Ačkoliv William a Kate chrání soukromí své rodiny, není to poprvé, co sami od sebe sdíleli fotky svých potomků. Například při loňských druhých narozeninách své dcery Charlotty zveřejnila její matka fotografii, kterou pořídila na panství v Norfolku. Podobně to udělali i o rok dříve při Charlottiných prvních narozeninách. Po jejím narození zase mladý pár do světa vypustil fotku svého nejstaršího syna, prince George, jak líbá svou mladší sestru na čelo.