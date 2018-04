‚Xenofob, antisemita a neonacista Bartoš.‘ Zvažte zákaz jeho strany, vyzvala soudkyně

Bartošovy výroky Rozsudek nad Adamem B. Bartošem obsahuje i jeho slovní výpady vůči uprchlíkům i Židům, které soud shledal jako trestné. Přinášíme některé z nich: „Nehodláme se nechat zmasakrovat profesionálními černými zabijáky, nebudeme přihlížet tomu, jak tato amorální špína ničí naší zemi."



„Střílet do nich. Tohle nemá s uprchlíky nic společného. Buď zařvou oni, nebo my. Jsem pro první variantu.“ „S těmi barbary, kteří se na nás valí, si to vyřídíme, můžeme začít tyčemi, ale bylo by dobré se zprofesionalizovat." „To není trestné popírat holocaust.“ „V celém západním světě vedlo židovstvo intenzivní tajnou kampaň na získání vedoucích míst ve všech důležitých oblastech a svými médii vytrubovalo, že Židé jsou všude ti nejlepší.“ „Dokonce bylo v mnoha případech dokázáno, že antisemitské incidenty velice často vymýšlejí a realizují sami Židé, aby se pak mohli prezentovat jako oběti.“