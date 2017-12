Z červené řepy či brynzy. Vyzkoušejte na Silvestra pomazánky podle šéfkuchaře

Přejedli jste se o Vánocích sladkého? Máte chuť pro změnu na něco lehkého a svěžího? Nejen na oslavu Silvestra se vám budou hodit recepty na zdravé a chutné pomazánky. Udělejte si třeba pomazánku z červené řepy, o recepty se se serverem Lidovky.cz podělil jeden z nejlepších českých šéfkuchařů Jan Punčochář.

Brynzová pomazánka

400 g brynzy



80 g hořčice



200 g červená paprika (zelenina)



10 g chilli



50 g pažitky



sůl, pepř



olivový olej



Brynzu promačkáme, přidáme hořčici a promícháme. Nad hořákem opálíme papriku, zabalíme do igelitového sáčku, aby se paprika zapařila a slupku oloupeme. Nakrájíme na malé kostičky, přidáme chilli, sůl, pepř a zakápneme olivovým olejem. Vše řádně promícháme a mažeme na tmavý chléb, zdobit můžeme paprikou a sypanou zauzenou paprikou.

Vajíčková pomazánka s lanýžovou majonézou

8 ks vařených vajec



2 ks žloutky



citronová šťáva



kávová lžička hořčice



sůl



pepř



150 ml řepkového oleje



50 ml extra virgin olivového oleje



10 ml lanýžového oleje



100 g uzeného lososa



1 ks šalotky



1 lžíce creme fraiche



30 g čerstvé pažitky



Natvrdo uvařené vejce oloupeme na kostičky, přidáme uzeného lososa a cibuli pokrájené též na kostičky.

Do kulaté misky vložíme dva žloutky, přidáme citronovou šťávu, sůl, pepř a hořčici a zamícháme. Všechny oleje smícháme do jedné nádoby a za stálého šlehání pomalu přiléváme do připravené směsi než vznikne jemná a hustá majonéza. Dochutíme solí, pepřem a citronovou šťávou a zamícháme do vaječné směsi a přidáme pokrájenou pažitku. Natíráme na bílé pečivo a zdobíme plátkem lososa nebo lososovým kaviárem.

Pomazánka z červené řepy

400 g červené řepy



80 g ančoviček



20 g kapar



1ks šalotky



lžička hořčice



šťáva z půlky citronu



sůl, pepř



olivový olej



čerstvá petrželka



Do mixéru vložíme oloupanou červenou řepu, ančovičky, kapary, šalotku, lžičku hořčice, sůl, šťávu z půlky citronu a olivový olej a vše rozmixujeme dohladka. Mažeme na tmavý chléb a hojně sypeme čerstvou petrželkou.