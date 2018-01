Z hořícího hotelu unikl Nizozemec přes střechy. ‚Všude byl kouř, panika a neuvěřitelné horko‘

PRAHA Před jedovatým dýmem se Thomas van Wingerden z Nizozemska s přítelkyní zachránil útěkem přes střechy. Jenže jeho prarodiče, s nimiž trávil čas v Praze, takové štěstí neměli, se zraněním skončili po sobotním požáru hotelu v pražském centru v nemocnici.

Nizozemec Van Wingeren patřil se svými prarodiči a přítelkyní asi ke stovce hostů, kteří byli ubytovaní v centru Prahy v hotelu Eurostars David v Náplavní ulici.

Když vypukl v sobotu večer krátce po 18. hodině požár, byl s přítelkyní ve svém pokoji v nejvyšším, pátém patře budovy.

„Přítelkyně ležela na posteli, když ucítila kouř. Otevřel jsem dveře a všude byl dým. Začal jsem křičet, že hoří,“ popsal LN Van Wingeren chvíli, kdy se z hotelu stala budova plná jedovatého kouře.

První hasičská jednotka byla na místě velmi rychle, do dvou minut od ohlášení. Jenže v tu dobu už nefungovala elektřina, dvě patra byla v plamenech a zbytek pohltila tma a toxický dým.

„Nebylo slyšet žádný požární hlásič. Lidé pak začali vybíhat z pokojů a vznikla panika. Všude byl kouř a také neuvěřitelné horko,“ vylíčil děsivé okamžiky Van Wingeren.

Hosté se snažili uniknout, jak se dalo. Řada z nich prolezla okny na úzké římsy, kde čekala na záchranu od hasičů. Van Wingeren s přítelkyní rozbili okno a vylezli na střechu. „Prchali jsme po střechách, dokud nás někdo nepustil půdním oknem do svého bytu,“ líčil Nizozemec.

Jeho prarodiče takové štěstí neměli, nadýchali se jedovatého kouře, než se k nim dostali hasiči - dva z nich se v budově zřítili ze schodiště a zranili se. Van Wingeren s přítelkyní pak strávili část noci hledáním příbuzných po pražských nemocnicích, většina hostů zanechala v hotelu všechny své věci i doklady.

Po dvou hodinách dostali hasiči situaci pod kontrolu, dostali všechny lidi z budovy a uhasili oheň. „Bylo to extrémní, protože ten objekt byl celý zakouřený. Tam to nebylo oddělené tak, aby se kouř nedostal nikam dál. Byla tam nulová viditelnost kvůli tmě a kouři. To neprosvítíte ani svítilnou. Bylo to náročné jak psychicky, tak fyzicky,“ popsal serveru Lidovky.cz v sopbotu na místě ředitel pražských hasičů Roman Hlinovský.

„Učiníme všechno, co je potřebné ve vztahu k poškozeným“ Hotel patří španělskému hotelovému řetězci Hotusa. „Je nám to strašně líto, učiníme všechno, co je potřebné ve vztahu k poškozeným,“ uvedl právní zástupce vlastníka hotelu Václav Vlk. Hotel měl podle něj předpisy požární bezpečnosti v pořádku a čeká na závěry vyšetřovatelů.

Požár hotelu Eurostars David v pražské Náplavní ulici si vyžádal čtyři oběti a zařadil se mezi nejtragičtější v novodobé historii země. Jednadvacetiletý Němec a o rok mladší Jihokorejka zemřeli na místě ještě před příjezdem záchranářů. Dvě ženy, jejichž totožnost policisté ani 24 hodin po požáru neznali, později podlehly těžkým zraněním ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Všichni přišli o život v důsledku nadýchání kouře a udušení.



Mezi zraněnými jsou tři Nizozemci, občan Turecka a Francouz, dva lidé zůstávali ve vážném stavu.

Kriminalisté během neděle zajistili stopy a budou čekat na vypracování posudků od expertů Kriminalistického ústavu a soudních znalců. Stále není jasné, proč požár vznikl. První informace hovořila o klimatizaci, vyšetřovatelé ale zkoumají všechny možnosti. Analýza stop může trvat delší dobu, řekl mluvčí pražské policie Jan Daněk.



Exkluzivní rozhovor serveru Lidovky.cz s velitelem zásahu Antonínem Šustrem, který přijel k požáru mezi prvními.

VIDEO: Rozhovor Lidovky.cz s velitelem hasičů Antonínem Šustrem o tragickém požáru hotelu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu