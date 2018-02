Z Nizozemska se stává ‚narkostát‘, varuje policie. S kriminalitou nestíhá bojovat

AMSTERDAM/PRAHA Nizozemsko začíná vypadat jako „narkostát“, ve kterém policie není schopná bojovat proti paralelnímu kriminálnímu ekonomickému systému, varovaly ve speciální zprávě nizozemské policejní odbory. Policie totiž nemá dostatek zdrojů na boj proti kriminalitě.

„Se současnými zdroji jsme schopní zasáhnout jen jednu z devíti kriminálních skupin,“ stojí podle deníku The Guardian v policejní zprávě. „Detektivové zaznamenali, že drobní kriminálníci se stali bohatými zaměstnavateli v odvětvích jako jsou reality, nebo cestovní agentury.“

„Nizozemsko naplňuje v mnoha kategoriích definici narkostátu. Detektivové upozorňují, že se objevuje paralelní ekonomiky,“ uvádí zpráva nizozemských policejních odborů založená na rozhovorech s přibližně 400 vyšetřovateli.

Kritici nizozemského gedoogbeleidu, politice tolerující prodej marihuany v coffee shopech a dávající legální status prostituci v zemi, tvrdí, že Nizozemsko se právě díky této politice stalo mezinárodním centrem pašování drog a lidí.

Podle statistik Europolu polovina roční spotřeby kokainu se do Evropy dostane skrze přístav v Rotterdamu a většina extáze spotřebované v Evropě a Spojených státech pochází z laboratoří na jihu Nizozemska, které vedou marocké gangy.

Nizozemská policie však nestačí bojovat proti gangům a dalšímu šíření drog. Aby se kriminálníkům mohly úřady alespoň vyrovnat, potřebovala by policie najmout přinejmenším dva tisíce policistů.

Nedostatek policejních složek připouští i nizozemský ministr spravedlnosti Ferd Grapperhaus. „Je to signál, který musíme brát naprosto vážně. Tato vláda si je dobře vědoma toho, že investice do policejních složek jsou nedostatečné,“ sdělil Grapperhaus s tím, že má vláda v plánu každý rok investovat do bezpečnostních složek o 267 milionů eur více. Dalších sto milionů eur pak má putovat na boj s organizovaným zločinem.

Zločinost oficiálně klesá

Zatímco statistiky zaznamenaných a řešených zločinů za posledních devět let ukazují 25procentní pokles směřující pod jeden milion řešených zločinů, zpráva nizozemských policejních odborů poukazuje na to, že až 3,5 milionu prohřešků projde bez řešení.

Podle policistů je tedy více pravděpodobné, že oběti přestaly hlásit incidenty, spíše než že by ubývalo zločinu. Neoznámené prohřešky jsou totiž primárně kriminální činy zaměřené na starší a slabší členy populace. Odbory ve zprávě odhadují, že pouhých 20 procent těchto zločinů je nahlášeno.

„Počet zločinů proti zranitelným lidem se navýšil poměrně ke stárnutí populace,“ stojí ve zprávě. „Speciálně se jedná o krádeže, podvody a násilí na starých lidech, které vzrostlo enormně a nedostává se mu dostatečné pozornosti.“

Podle Guardianu starosta Amsterdamu, policejní složky i místní prokurátor varovali před narůstající vlnou organizovaného zločinu. Šéf amsterdamské policie Pieter-Jaap Aalbersberg uvedl tento měsíc, že se policisté setkávají i s případy, kdy mladí muži jsou ochotni spáchat vraždu i za 3 tisíce euro (cca 76 tisíc korun).

„V 80. a 90. letech si profesionální nájemní vrazi ze zahraničí nechali za vraždu zaplatit 50 tisíc eur (cca 1,25 milionu korun),“ sdělil Aalbersberg. „V minulém roce jsme však zaznamenali, že takové činy dělají i mladíci z Amsterdamu.“