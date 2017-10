Z paměti kreslí mapy světových MHD. Mladý autista nyní rozbíhá charitativní značku

PRAHA Před několika lety mu lékaři diagnostikovali těžkou formu Aspergerova syndromu, tedy jednu z poruch autistického spektra. Celoživotní handicap ovšem momentálně třináctiletý Matěj dokázal využít ve svůj prospěch. Detailně zná trasy stovky světových MHD a s oblibou je kreslí. Z jeho výtvorů nyní pod taktovkou rodičů vzniká oděvní kolekce značky MAAPPI.

Že Matěje nečeká bezproblémový život, vytušili jeho rodiče již v raném dětství, když býval často nemocný. Později se ukázalo, že trpí Aspergerovým syndromem, k němuž přibyl ještě apaticko-abulický syndrom projevující se depresemi, úzkostmi či panickými stavy.

Nejen Matěj, ale i jeho rodiče si prošli složitým obdobím, kdy se učili, co tato porucha obnáší a jak se s ní nejlépe vypořádat. Útěchu mladíkovi přinesly plánky hromadné dopravy. Nejdříve je sbíral, studoval, a to nejen české, ale i zahraniční.



Posléze je začal sám z paměti malovat a přetvářet v ně vlastní vidění světa. Často tak do nich zakomponuje třeba osobní vtípek, kdy si vymyslí název stanice. V tuto chvíli má v domácím archivu asi osm set map a stále vytváří nové. Využívá přitom svou skvělou vizuální paměť a 3D vidění, které má kvůli zmiňovaným syndromům nadstandardně rozvinuté.

Samotná idea použít Matějovy výkresy při výrobě oblečení a módních doplňků se zrodila v březnu loňského roku. A jak už tomu v podobných případech bývá, stalo se tak trochu nečekaně.



„Manželka, módní novinářka, se kvůli práci zrovna koukala na film o módním návrháři Rafu Simonsovi. Matěj vzápětí po dokoukání vzal jednu ze svých map, dal ji na krejčovskou panu, kterou jsme měli doma, a udělal jí sukni,“ líčí Matějův otec a zakladatel značky Mappii Martin Hošek.

Spontánní počin syna se jeho ženě zalíbil natolik, že ji napadlo uspořádat charitativní přehlídku, s mapami natištěnými na látkách. Od vyřčení této myšlenky k realizaci nakonec uplynulo půl roku. Přehlídka s názvem Autista pro autisty se uskutečnila v rámci pražského Mercedes-Benz Fashion weeku. Sněhově bílé oděvy, zdobené mnohabarevnými spletitými linkami, v nichž se modelky procházely, měly úspěch.

Maappi na populárních „converskách“

Po četných ohlasech, že by trasy metra, tramvají a autobusů měst z celého světa fungovaly i na jiných produktech, pak Hošek přišel s nápadem vytvořit charitativní značku. Záměr? Usnadnit Matějovi život, ale zároveň pomoct lidem, které postihl podobný osud.

„Chceme, aby náš syn měl pocit, že je ve společnosti přínosem a není nikde na okraji. Aby měl něco svého, kde se může realizovat, dělat, co má rád, a neměl někde zavřený v pokoji pocit, že jeho život nestojí za nic,“ říká Hošek.

Se ženou by z peněz, které vydělají prodejem produktů, rovněž chtěli hradit například péči asistentů – pro autisty tolik nezbytnou – či zahraniční stáže pro studenty lékařských fakult, aby viděli, jak s takto handicapovanými pracují tamní doktoři.

Na to, aby značku mohli vůbec rozběhnout, potřebují nemalý finanční kapitál. Spustili tak kampaň na tuzemském crowdfundingovém (crowdfunding je hromadné financování, při němž jednotlivci přispívají menším obnosem k cílové částce – pozn. red.) portálu Hithit.com. Požadovanou částku 250 tisíc korun, z níž by chtěli zafinancovat výrobu první kolekce, se jim podařilo vybrat během zhruba tří týdnů.



K pátečnímu večeru se jim od dárců sešlo již více než 307 tisíc. Lidé navíc mohou přispívat ještě další tři týdny. „Chtěl jsem vědět, jestli Maappi má potenciál v přeznačkovaném světě uspět. Hithit ukázal, že má. Je to zavazující. Teď není cesty zpět a musíme všem ukázat, že to bude velké,“ je si Hošek vědom.

V současné době značka nabízí produkty jak vlastní výroby - jako jsou trika nebo mikiny -, tak zároveň usiluje o přenesení map na výrobky jiných společností. Matějovy schémata už se tak objevila například i v limitované edici populárních tenisek „conversek“.

Rodinný projekt Hoškových se stále zaměřuje primárně na český trh, počítá ovšem i s expanzí do zahraničí. „Dospěli jsme k závěru, že mapy metra mají globální přesah. Chtěli bychom tak pomáhat nejen v České republice, ale přenést myšlenku i dále,“ přibližuje otec milovníka dopravních prostředků s tím, že do tří let by s rodinou uvítali, aby značka byla známá minimálně v komunitě autistů. Těch je po celém světě bezmála 70 milionů. K tomu by jim měla dopomoct i globální crowdfundingová kampaň, jíž by rád zahájili počátkem nadcházejícího roku.



Jestli se něco takového podaří, jejich syn ani nepochybuje. „Věřím, že jednou po Praze budou lidé jezdit v mém modelu tramvaje nebo metra, stát v budově nádraží, které již nyní mám navržené ve svém počítači a oblékat šaty, pro které mě baví navrhovat potisky i samotné střihy,“ hlásí svědomitě mladý výtvarník na webových stránkách značky.