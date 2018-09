Za každým šperkem je příběh. Mají pro mě hluboký význam, říká designérka

Jak sama říká, splnila si sen, ke kterému zřejmě směřovala od dětství, kdy vyráběla náramky pro celou vesnici. Na to, co vše zvládá sama působí skromně, svěže a nadšeně. Zatím se šperkům nevěnuje na plný úvazek, ale touží po tom. „Ke každé zákaznici přistupuji individuálně a jejich nadšení mě nabíjí energií, říká Mária Hrablíková.

Pod značkou eMKa tvoří na pražských Vinohradech. Od začátku do konce si dělá vše sama, fotografie na Instagram, balení šperků i jejich posílání bere jako součást procesu a komunikace se zákazníky. Má elánu na rozdávání a vyzařuje z ní energie, kterou mají lidé, když mají pocit, že dělají něco smysluplného.

Lidovky.cz: Jak píšete na svých webových stránkách, příběh vašich šperků začal v Řecku, mohla byste to trochu rozvinout?

Každý rok jezdíme s mým mužem do Řecka na dovolenou, vlastně bych klidně mohla říct, že je to náš druhý domov. Jednou, byl takový krásný slunný den, jsme si vyšli na procházku, měla jsem tehdy na sobě své první kousky, které jsem si vyrobila pro radost: náramky a náhrdelník z bavlnek. Zastavilo mě tehdy několik žen a ptaly se odkud šperky mám. Tehdy jsem si vzpomněla na svou babičku, se kterou jsem společně vyšívaly a pletly jsme náramky, což jsem milovala. Jako malá jsem vyráběla náramky pro celou ulici. Zamyslela jsem se, a jelikož můj muž příběh o babičce znal, vyprávěla jsem mu jej mnohokrát, podíval se na mě a řekl: „Lásko, že by znamení?“ A tak to celé začalo. Říká se, že znamení fungují, no a tehdy to pro mě byl impuls a já se začala věnovat něčemu, co mě opravdu naplňuje, baví a dělá šťastnou.

Lidovky.cz: Co vše předcházelo momentu, kdy jste se rozhodla, že vlastní značku založíte?

Tak jak jsem již řekla, byla to ta kouzelná chvilka, která mi dodala hodně energie. Tehdy v Řecku to byl první impuls, ale nic by se nestalo bez mého muže. Věřil, že to zvládnu a stále mě neuvěřitelně podporuje. A jak se říká, že pokud do něčeho vložíte energii, vrátí se vám dvakrát, tak to platí. Jen je potřeba věřit a hledat způsob, jak své sny realizovat.

Lidovky.cz: Jak návrhy na šperky vznikají?

Doba je rychlá nejen v modních trendech, takže je to takové neustále hledání inspirací, které jsou ale vlastně všude kolem nás. Člověk musí mít jen otevřené oči a dívat se tou správnou optikou. Trendy sleduji nejen na sociálních sítích, ale jsem také věrným a věčným fanouškem hard copy fashion/lifestylovýách časopisů, především těch zahraničních. Miluji cestování a s ním spojené objevování stále něčeho nového, což je vlastně také zdrojem inspirace. Stačí jít prostě na procházku do parku a je to.

Lidovky.cz: Šperky vyrábíte úplně sama?

Vše vyrábím a kompletuji sama.

Lidovky.cz: Vyrábíte tedy náušnice, náhrdelníky, ale i prsteny. Co vás vedlo k tomu, že jste rozšířila nabídku a nevěnujete se pouze náhrdelníkům?

Začala jsem s náramky, teprve poté jsem zařadila do nabídky i náhrdelníky a vše ostatní. Vzniklo to jednoduše. Energie a žádosti od zákaznic nutně vyvolalo rozšíření sortimentu. A já si řekla proč ne.

Lidovky.cz: Z čeho šperky vyrábíte?

Ze stříbra, a pozlaceného stříbra, šňůrky jsou ze 100 % bavlny. Používám také kameny. Meze si nekladu.

Lidovky.cz: Který váš šperk je vám nejmilejší a proč?

Mezi moje favority patří náhrdelník s perlou “pearl moon chain” a náramek “wish bone”, tzv. kůstka štěstí. Oba šperky pro mě mají velký význam.

Lidovky.cz: Kdo vám se značkou pomáhá?

Vyrábím, fotím a komunikuji se zákazníky sama. Hodně mi záleží na osobním přístupu ke každému, kdo mi napíše. A mojí největší podporou je můj muž, jak jsem říkala už na začátku.

Lidovky.cz: Šperky ke svým novým majitelům putují ve zkumavce. Proč zrovna v ní? Co tím chcete vyjádřit?

Je to jednoduché. Každý kousek pečlivě zabalím a vložím s osobním vzkazem „do lahve alias zkumavky“. Vyjadřuje personalizovaný přístup ke každé nové majitelce šperku. Je to takový můj rukopis. Na detailech záleží a právě proto jsem si zvolila tento přístup.

Lidovky.cz: Jak trávíte nejraději volný čas?

Na chalupě a v přírodě. Tam, kde nacházím inspiraci a nechávám se unášet myšlenkami.

Lidovky.cz: Nosíte své vlastní šperky?

Ano a velmi ráda. Vlastně je nesundávám ani v noci.

Lidovky.cz: Proč se vaše značka jmenuje eMKa?

Je jednoduché a upřímně, je to velmi častá otázka. Jsou to iniciály mého muže (MK), když to vyslovíte - ve slovenštině - je to prostě „eMKa“. navíc je to on, kdo od začátku podporoval, abych dělala to, co mě baví.

Lidovky.cz: Jeden z vašich prvních šperků byl přívěsek s vyobrazeným Malým princem. Čím vás kniha nejvíce obohatila? A v kolika letech jste ji četla poprvé?

Knížku doporučuju přečíst každému, ukrývá v sobě pravdivé a silné myšlenky. Někdy je nutné číst i mezi řádky a nebo číst vlastní optikou, až pak pochopíme sílu myšlenky. Tak je tomu i v případě Malého prince. Silné myšlenky jsou vlastně odrazem situací v našich životech. Knížku jsem měla doma několik let, ale poprvé jsem ji přečetla před 15 lety. Od té doby v každé krajině kam cestuji jdu do knihkupectví a koupím si ji. Takže mám doma v knihovně několik kusů, kterým jazykově ani nerozumím.